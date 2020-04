Vacunas, alcohol, agua oxigenada: la provisión en farmacias

Adriana De Giusto, presidenta del Círculo de Farmacéutico de Paraná

, aseveró, en diálogo con: "Si la persona es beneficiaria del PAMI, puede acercarse oDe la misma manera aseveró que "el lavado cuidadoso de manos, tomando la precaución de que sea siempre con abundante agua y jabón, debajo del chorro de agua, lo que permite el arrastre mecánico del coronavirus que es lo que hoy nos preocupa, como asimismo de otros agentes patógenos".La demanda de alcohol en gel y de alcohol etílico, mencionó "ha aumentado en estos días, las farmacias están recibiendo, no alcanza muchas veces, pero tenemos que racionalizar: si tenemos en casa, disponer un buen uso, y sólo salir de casa si la situación lo merita. Es decir, disminuir nuestras salidas."."Siempre hablamos de cuidarnos entre todos. Las superficies comunes como las de los cajeros automáticos pueden ser limpiadas con mucha frecuencia, con el personal de limpieza del lugar o a través de la decisión de cada uno de nosotros. De no tener esa presencia permanente cada uno de nosotros debe minimizar el contacto y de hacerlo tener la precaución del lavado de manos, enseguida que lleguemos a nuestras casas, o llevarnos en nuestros enseres, en nuestra cartera, aunque seaLa farmacéutica aseveró que "Esto es en caso de no contar con el alcohol para esa última limpieza de nuestras manos".