"Me quedo en casa": Escaso movimiento en las calles de Paraná

Sin clases, con asueto en el municipio, receso en la Justicia y actividades restringidas en diversos ámbitos, en las primeras horas de la mañana de este martes las calles de la ciudad de Paraná lucían "desiertas", según corroboró en su recorrida habitual el móvil deEl movimiento tanto de gente como de autos era notoriamente inferior al de un día "normal", e incluso se notaba una merma respecto a lo que se producía este lunes.Incluso, a las 7.30 era posible pararse en el medio de calle Gualeguaychú como para tomar una fotografía, algo que en otras jornadas sería impensado.En tanto, en Avenida Almafuerte era donde más tránsito se observaba, aunque estaba mucho más descongestionada que en otros días.De esta manera, el "hoy sí se nota el # mequedoencasa" en la capital entrerriana, coincidieron quienes circulaban por esta ciudad.En la víspera, el gobierno nacional estableció que los mayores de 60 años, embarazadas y personal con dolencias crónicas no deberán concurrir a sus trabajos. En tanto, si alguno de los padres se tiene que quedar a cuidar a los hijos porque no tiene clases, es una ausencia justificada.- Suspensión de las clases hasta el 31 de marzo en nivel inicial, primario y secundario. Las escuelas van a estar abiertas atendiendo las "otras" obligaciones colaterales que tienen que ver con el alimento de muchos de esos chicos.- Se cierran fronteras durante 15 días y nadie va a poder ingresar a la Argentina. Salvo los argentinos nativos o extranjeros residentes en la Argentina. El cierre de las fronteras no es restrictivo para quienes deseen salir del país, solo para los que entran.-Licencia para todos los trabajadores del sector público nacional a no concurrir al lugar de trabajo. Podrán trabajar desde sus domicilios en cualquiera de las modalidades de contratación.- No tendrán licencia los trabajadores del sector público que presten servicios esenciales según lo determinen las autoridades de cada jurisdicción y que no puedan ser realizados desde sus domicilios.- Se otorgan licencias a todos los trabajadores del sector público y privado que tengan hijos menores escolarizados. En este caso, la licencia se otorga a uno de los padres y/o tutores.- Se licencia a embarazadas, mayores de 60 años y grupos de riesgo de los sectores público y privado. Quedan liberados de concurrir a los lugares de trabajo.- Los mayores de 60 que cumplan servicios esenciales deberán concurrir a su lugar de trabajo.- Todo el personal del servicio público y privado de salud se considera servicio esencial, por lo que deberán concurrir a los lugares de trabajo.- Recomiendan a las empresas del sector privado que trabajen con la mínima cantidad de empleados. Y que adopten medidas para trabajar a distancia.- Cierre de todos los parques nacionales del país. No se van a poder desarrollar ningún tipo de espectáculos, teatros, cines, deportivos o musicales que "signifiquen un número importante de gente que se nuclee en ese encuentro".