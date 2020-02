Piden que "tapen" un pozo en la calle: "Es un peligro", afirman vecinos

El reclamo se originó con fecha 3 de enero, mediante el expediente 95/2020, dijo una vecina a"Hay hundimiento del asfalto, yo tengo inconvenientes para ingresar a mi domicilio con el auto y peligro para el resto de las personas. No he obtenido respuestas a pesar de que he realizado innumerable cantidad de llamados al 147. Recién el día 16 de enero vinieron con una copia del reclamo. Me dijeron que al otro día iban a venir a arreglarlo, agregando que por la tarde iban a tapar el pozo", comenzó contando la vecina que tiene el inconveniente en el asfalto "delante de la puerta" de su casa.De la misma manera, manifestó: "a los dos o tres días de esto, vino una cuadrilla. Realizaron el pozo mucho más grande, y dijeron que ya se había solucionado, que ya estaba arreglada la cloaca. Ese mismo día observamos con otros vecinos que el problema persistía, que seguía derramando agua y materia fecal. Volví a llamar con urgencia y recién vinieron el martes de esta semana, la cuadrilla cambió un caño y me dijeron que a la tarde iban a venir a tapar el 'crater' que hay ahí"."Cuando vinieron fue el día de la tormenta, tuve que salir a hacer una canaleta, en medio de la lluvia, porque me habían tapado mis desagües con la materia fecal que habían sacado del lugar del inconveniente. Hoy me fui hasta la municipalidad y me dijeron que iban a venir a las 15 más o menos y no vinieron. Llamo al 147 y no me atiende nadie. Hizo un mes sin que nadie termine de cerrar ese pozo".Incluso en ese lugar "cayó un auto y los vecinos ayudaron a su conductora a sacar el vehículo".Otra de las habitantes de la zona acotó: "En estos días, si no vienen a tapar ese pozo, el pozo se va a transformar en un contenedor de basura".