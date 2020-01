"El traslado es a futuro", dicen responsables de puestos de comida

Paraná Los puestos de venta de comida ya no podrán estar en la Costanera de Paraná

Los responsables de diversos puestos de comida que actualmente desarrollan sus actividades en la zona de la Costanera de Paraná fueron recibidos este miércoles por responsables del área Legal y Técnica del municipio. Se les informó sobre la intención de la comuna de regular la instalación de los mismos y permitirles que desarrollen sus actividades en el Parque Varisco.Néstor Torres informó aque fueron notificados de que "no puede haber nadie desde Güemes y Laurencena hasta la Bajada de los Vascos y desde Alameda de la Federación hasta Laurencena, pero ellos armaron un patio de comidas y se hacen fiestas. Por qué algunos sí y nosotros no", cuestionó.Néstor Torres.Además, cuestionó que "está viniendo mucha gente de afuera a explotar el verano".Por su parte, Jésica Salcedo, acotó: "En cuanto a la manipulación de la comida, vamos a someternos a varios reglamentos que nos van a poner ellos. Salimos conformes, porque, por lo menos no nos quitaron la fuente de trabajo".Además, sostuvo que la idea de traslado "es a futuro. Les dijimos que no estamos de acuerdo con el lugar al que nos van a mandar, porque nos parece inseguro. Incluso nuestros clientes nos han dicho que no están dispuestos ni a aparecer en el Parque Varisco, al que nos quieren trasladar"."Estamos dispuestos a obedecer lo que nos digan. Somos 19 puestos que no estamos solamente en temporada de verano. Nosotros estamos todo el año, por lo que pedimos que nos tengan compasión", cerró la puestera.