Alexis, el primer bebé de 2020: "Será el juguete de la familia", aseguró su mamá

Paraná Alexis es el primer bebé nacido en 2020 en Paraná

Cómo eligieron el nombre

"En los controles, la fecha probable de parto era el 1º de enero pero no imaginé que fuera el primero del año", aseguró Romina a. Ella es la mamá de Alexis Sanabria, el primer bebé del 2020 que nació en la maternidad del hospital materno-infantil San Roque de Paraná."Emocionada, porque no me esperaba que naciera el 1º de enero y que sea el primero", reveló la mujer oriunda de la localidad de Tabossi. "Estamos de cámara en cámara, de foto en foto", comentó."Pesó 3900 kg. No me esperaba que fuera tan grande", reconoció Romina al asegurar que se encontraba "dolorida". "La pasé muy mal en el trabajo de parto", confesó."El embarazo fue normal, lindo y sin dolores, pero los tres días anteriores al parto fueron muy dolorosos por las contracciones. Por suerte ya está acá, ya pasaron los dolores", destacó, y agradeció el trabajo de médicos y enfermeras del San Roque."El nombre fue un tema porque mi papá se llama Antonio, así que todos le íbamos a decir Antoñito, pero finalmente decidimos Alexis por las hermanas", reveló la mamá del primer entrerriano del 2020.En casa, a Alexis lo esperan sus medias hermanas, Milagros de 10 años por parte del padre, y Aymara de 12 años por parte de madre."Será el juguete de la familia", aventuró Romina, quien deseó "salud y mucho amor" para su pequeño.