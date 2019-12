Servicio de colectivos en Paraná: la posición de la empresa

Una crisis "ya anunciada"

Elonce accedió a la posición de Buses Paraná

Los choferes nucleados en UTA se mantienen "en alerta", según indicaron a, a la espera de los pagos adeudados por parte de BUSES Paraná, concesionaria del servicio de transporte público en la ciudad capital de provincia. Se trata de dos cuotas de 2.300 pesos, correspondiente a los 16.000 pesos que iban a ser abonados en cuotas a los choferes, por un monto convenido con la empresa tras los días descontados por paro., disminuyendo su aporte y comprometiendo a las provincias y municipios a garantizar la sustentabilidad del sistema, conforme lo dispone el artículo 11 de la Resolución 1085/18 del Ministerio de Transporte de la Nación.La provincia y la municipalidad aportaron fondos ante esta situación. No obstante, desde la empresa indicaron que eran insuficientes. Y mencionaban que de esta manera "el sistema de transporte es inviable".Tras dos semanas de paro de los trabajadores y luego de intensas gestiones, una parte del dinero llegó a los choferes, aunque quedó pendiente el pago de dos cuotas de 2.300 pesos, correspondiente a los 16.000 pesos que iban a ser abonados en partes a los choferes, por un monto convenido con la empresa tras los días descontados por paro.Y hoy nuevamente, ante la falta del pago convenido, está latente la posibilidad de un paro. Ya se avizoraba el inicio de una nueva crisis en el sistema.que no aparecieron", destacan.De la misma manera, aseveran: "Debemos porque la municipalidad de Paraná, nos descontó el ATN y no nos paga hasta el viernes los boletos estudiantiles de agosto, septiembre, octubre y noviembre; además del déficit que tiene el sistema producto del impacto de las gratuidades, el recorte de subsidios nacionales y la inflación".