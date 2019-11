Fotos y videos: rescate de la camioneta que cayó al agua en zona de La Balsa

Video: El balsero de Villa Urquiza contó cómo ocurrió el accidente en el arroyo

Una camioneta cayó en el mediodía de este viernes a las aguas del arroyo Las Conchas, en la zona de la balsa de Villa Urquiza (departamento Paraná). El accidente ocurrió luego que el vehículo, se quedara sin frenos cuando circulaba por el camino que termina en el embarcadero.La camioneta Chevrolet S10 doble cabina, que iba cargada con bolsas de harina, se quedó sin frenos, pasó por arriba de la balsa y terminó en el arroyo. Según pudo saber, al momento del accidente, la balsa estaba estacionada en la margen de Villa Urquiza.Pese al impacto y el temor que produjo el siniestro, el conductor y su acompañante, pudieron salir del vehículo, el cual quedó parcialmente sumergido en el arroyo.La balsa que cruza el arroyo desde hace 80 años, está ubicada en paraje La Balsa, que este viernes se vio conmocionado por el accidente. Carlos Cardenia, el conocido balsero de Villa Urquiza, contó a Elonce TV, cómo ocurrió el accidente."La camioneta venía del lado de Villa Urquiza y le grité que siguiera para la barranca, pero enfiló para la balsa. Lamentablemente, sin frenos, siguió por arriba de la balsa y cayó al agua", explicó Carlos Cardenia a Elonce TV y agregó que "me di un susto grande porque yo estaba parado en la punta de la balsa", afirmó el balsero."Cuando cayó al agua, gracias a Dios, el arroyo está muy bajo y la camioneta no alcanzó a hundirse. Los dos hombres que iban en el vehículo, pudieron salir por las ventanillas", contó a Elonce y agregó que "fue una situación alarmante, quedamos todos asustados, porque estas cosas, no pasan casi nunca. Por suerte, las personas no resultaron heridas", remarcó el balsero de Villa Urquiza.Para retirar la camioneta del arroyo Las Conchas, Carlos, su cuñado y el dueño de la camioneta, ingresaron al agua, ataron el vehículo a unos cabos, y las máquinas de Vialidad Provincial que trabajan en la zona, la remolcaron desde al camino. "Hasta la mitad del arroyo, hay un metro de profundidad y en la otra orilla es un poco más hondo, por eso pudimos entrar a atarla", afirmó Carlos.