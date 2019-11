Once por Todos 2019 en marcha: se realizó reunión con vecinales

Testimonios en la reunión que se realizó en la Escuela Hogar:

Como cada 8 de diciembre, miles de manos solidarias, enlazan las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad con el noble gesto de ayudar.Este miércoles se realizó la reunión de las vecinales. Quiénes participan colectando las donaciones en la jornada solidaria destacaron las expectativas y renovaron el compromiso con la ciudad y la provincia, uniendo sus manos en esta nueva edición.comentó que esta es la primera vez que participan formalmente en Once por Todos. "Quién trabaja con la solidaridad permanentemente sabe lo que significa poder encontrar un megaevento que colabore con las instituciones que trabajan durante todo el año", apuntó. Serán centro de recepción de donaciones. Durante la jornada del 8 de diciembre realizarán una jornada artística, con muestra por lo que invitan a "donar y disfrutar del evento solidario". Será frente a la Escuela de barrio El Sol.y contó que su vecinal participa desde hace 15 años en Once por Todos. "Arrancamos cuando éramos un grupito muy chiquito de vecinales que nos animamos por primera vez y el 8 de diciembre próximo cumpliremos 15 años. Hoy tenemos la fortaleza y la confianza que tantos amigos, vecinos de buena fe, ONGs, que se suman. Es muy lindo. Hay expectativas enormes, creo que va a ser un éxito", aportó.Esta es la 15º edición que suman sus manos solidarias a Once por Todos. "Ayudar hace muy bien, ahora nos sumamos con el Club Neuquén, la vecinal Kentenich, y la Leopoldo Lugones. Estaremos recepcionando donaciones el sábado 7. De todos modos, ya estamos sumando la ayuda solidaria. ¡Van a ser un montón!", dijo Andrea Sanfilippo.. "Estaremos recepcionando donaciones en el Quique Club, el 8 de diciembre de 10 a 16:30", comentó. Por su parte,, destacó: "No hay corazón que se resista a la solidaridad. Ayudar hace Bien"., contó que esta organización se suma a Once por Todos 2019, por primera vez. "Nos dedicamos a enaltecer los valores humanos, en la fundación también tenemos programas de servicio, esta es una oportunidad más para ayudar", resaltó. Serán centro de recepción de alimentos no perecederos en calle Pellegrini 94, planta alta, de Paraná., mencionó que participan desde hace 15 años en Once por Todos. "Este es un gran logro de Canal Once, porque ¡ayudar hace bien al corazón! Es la 'marea roja', realmente conmueve", indicó. Serán centro de recepción en calle Churruarín, esquina Cepeda. Estarán el 8 de diciembre, de 8 a 16:30, recepcionando donaciones en ese lugar.), aseveró: "Estamos celebrando, porque este es el tercer año de nuestra participación. En las ediciones anteriores ha sido algo hermoso, las personas no videntes han colaborado, con mucha alegría. Fue un grupo hermoso que se armó, nos organizamos. Hace muy bien a toda la ciudad". Estarán en Cacer, San Martín 1367.El punto de recepción de donaciones es en el Parque Gazzano, 7 y 8 de diciembre. "Haremos caravana, muchos compañeros del interior traerán donaciones", contó. Habrá un "Moto Rock Solidario, con nueve bandas en vivo, el sábado y 4 el domingo", en el Parque Gazzano: invitan a la comunidad a concurrir., mencionó que se sumarán recepcionando donaciones en esa localidad, en calle Los Laureles 282. "Ya estamos juntando donaciones y las estamos organizando. Hace cuatro años que lo hacemos, es hermoso", dijo.que está ubicado en calle Francia y Las Magnolias. "Estamos con mucha alegría, ya en los tramos finales de cara a esta jornada solidaria. Ya están acercando donaciones", apuntó., serán vehículos de traslado, desde nueve años. "Esta es una fiesta que se espera una vez al año, y además es el Día de la Virgen y, aunque acá no entra lo religioso, es importante destacar la unión de toda la ciudad, para toda la provincia"., expresó que "Ayudar hace bien, nos mejora la salud, nos mejora el espíritu, y nos pone contentos porque hemos servido para algo". Aportó que para él "es un orgullo participar, porque desde hace 13 años que estoy en Once por Todos". Puso relevancia en que con esta propuesta solidaria "se ha logrado la seriedad, la honestidad y el esfuerzo de todos: eso es muy importante para que la gente siga creyendo y aportando para los demás"., mencionó que trabajarán en Once por Todos, en conjunto con la CTA de los trabajadores. Este será el primer año que participan. Estarán recepcionando donaciones en Avenida Alameda de la Federación, en horario a confirmar."Estamos muy emocionados, esta es nuestra primera vez. Estarán recibiendo donaciones en Paseo Ituzaingó y Montiel, de 8 a 16:30, el 8 de diciembre.En su 15 edición, Once por Todos tiene entre sus objetivos que el patio del complejo hogar Eva Perón se complete con juegos para los niños del nivel inicial de todos los establecimientos que funcionan en el lugar.Para ello,Es momento de preparar y etiquetar las donaciones. Once por Todos cuenta con diferentes organizaciones que son puntos de recepción y que realizan diferentes eventos, días antes y durante el 8 de Diciembre. Luego toda esa ayuda llega ese día a la Sala Mayo para luego ser distribuida a los beneficiarios.