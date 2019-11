Bailarín que representa a Entre Ríos en el país perdió todo en un incendio

El profesor de Música y miembro de la Compañía Entrerriana de Malambo, Nicolás Ellemberger, perdió todas sus pertenencias como consecuencia de un incendio registrado en su vivienda.El docente y bailarín, si bien asegura que "lo material se recupera", necesitará de la solidaridad de los paranaenses para reconstruir su casa, además de costear los gastos para viajar a los festivales nacionales en los que tiene previsto representar a Entre Ríos.

"Perdí todo el vestuario que había acumulado en años de trabajo"

Un representante entrerriano

El siniestro se registró en la tarde de este miércoles, en la zona de calle General Espejo y Paracao. Fueron los vecinos de la comisión "Leopoldo Lugones" los que alertaron a la Policía sobre el incendio y al llegar, los Bomberos encontraron que el fuego había causado importantes daños en el interior de la vivienda. Afortunadamente, no hubo que lamentar personas heridas por las llamas."El fuego tomó mi habitación, la cama, los muebles, además de mi vestuario y el de mi alumnos de Danza. Lo que no tengo, es gracias a varios amigos que se acercaron a traerme ropa y calzado porque quedé sin nada, y la solidaridad de la gente del folclore que me dio una mano", destacó el damnificado por el siniestro.En la oportunidad, agradeció a "amigos y alumnos" que comenzaron a movilizarse para ayudarlo a transitar este difícil momento. "Se comunicaron de todos lados, hasta de otras provincias también, para solidarizarse conmigo y darme una mano a la distancia, además de conocidos que se ofrecieron a colaborar", recalcó."La ropa del folclore que perdí, me llevará años recuperarla. Lo demás, se recuperará con el tiempo, porque fueron pérdidas materiales. De mi casa se perdió casi todo, solo quedó una parte salvable y voy a necesitar materiales para la reconstrucción de la habitación", encomendó.Ellemberger es miembro de la Compañía Entrerriana de Malambo y representará a la provincia en el Festival Nacional del Malambo que se realiza del 12 al 18 de enero de 2020 en la localidad cordobesa de Laborde.Y además, el sábado había ganado el pre-Cosquín en Villaguay para presentar a Entre Ríos en el Festival de Cosquín. También era docente en la Escuela Municipal de Danzas de Paraná cuyo contrato no fue renovado."Con el incendio, perdimos parte del atuendo del cuarteto, blusas, sombreros, botas de potro que son carísimas y difíciles de conseguir. Los atuendos habían sido confeccionados con telas específicas que buscamos especialmente. Mi atuendo se quemó entero, solo salvé la botas, la rastra y el sombrero, además de la guitarra que fue lo primero que agarré", explicó.Al agradecer que, "varias modistas se comunicaron para dar una mano", lamentó que "junto la ropa se fueron los ahorros que tenía, el trabajo que venía haciendo desde meses" para las competencias nacionales."La subsede del pre-Cosquín nos aporta el traslado pero allá hay que hacerse cargo de la estadía y para representar a Entre Ríos en Laborde son diez días", indicó.De acuerdo a lo que comentó, sus allegados habían comenzado a organizar un festival para recaudar fondos. Los interesados en colaborar, pueden comunicarse al teléfono (0343) 155189449 o a través de las redes sociales a /nicolas.a.ellemberger