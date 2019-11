Sin servicios: Continúa la retención de servicios en las unidades municipales

Desde el domingo a la noche no hay recolección de residuos en Paraná debido a la retención de servicios de los empleados nucleados en SUOYEM. El servicio ya era deficitario durante las últimas semanas en los barrios de la capital entrerriana, donde los residuos se acumulaban alrededor de los contenedores durante varias jornadas.El delegado sindical por SUOYEM en la Unidad Municipal Nº1, Edgardo Corradini, a través depidió disculpas a los vecinos en el marco de la retención de servicios que rige desde este domingo en la ciudad. "Que nos sepan entender, porque no tenemos vehículos para salir a trabajar, estábamos poniendo lo mejor de nosotros, y por el 4% que se nos prometió y no se nos pagó, y por los compañeros contratados que están siendo despedidos", argumentó."La recolección se hacía con una sola máquina, la única que ya no levantaba los contenedores y a ese trabajo lo estábamos haciendo a mano. Los tachos no se alcanzaban a vaciar porque los volcábamos a pulmón y sin guantes", explicó el municipal en relación al cumplimiento del servicio.Y continuó. "El otro camión es para recolectar ramas, pero no vuelca. Se carga y descarga a mano. Los días de lluvia en el Volcadero era imposible".