Retención de servicios: SUOYEM convocó a una nueva asamblea para este martes

A la Justicia

Paraná No hay recolección de residuos por medida de fuerza gremial

Paraná Reprogramarán turnos en el Registro de Conducir por la retención de servicios

Paraná Trabajadoras de jardines municipales permanecen con retención de servicios

Política Empleados municipales nucleados en ATE resolvieron un paro y movilización

Paraná Suoyem preocupado por la no renovación de contratos en el municipio de Paraná

El secretario general del SUOYEM, Jorge Brocado, convocó para este martes a las 10 en la sede de Maipú 567 a los fines de analizar la marcha del conflicto que mantienen por paritarias, caída de alrededor de 400 contratos y el deterioro de los elementos de trabajo. Confirmó que tampoco se hizo efectivo el pago del aumento del 4% que había sido ofrecido por el Ejecutivo con el sueldo de octubre.El dirigente entendió que el Municipio "no puede pedir la conciliación" por haber incumplido las actas que firmaron en la Secretaría de Trabajo. Además del incremento del 4% que "no se hizo efectivo", tampoco se cumplió "un acta del mes de agosto, donde firmaron con nuestro sindicato que los contratos se iban a renovar hasta diciembre".El gremio estima que hay entre 400 y 500 contratos que no fueron renovados y se espera que el número se incremente. "Hay gente que tiene 8 o 10 años de contrato de obra o servicios que también le dieron de baja", contó Brocado.Uno de los casos fue el centro de Salud Padre Kentenich, donde quedaron sin contrato de obra "médicos y enfermeros con 8 o más años de antigüedad y el dispensario a la tarde no va a poder trabajar", explicó. La caída de contratos también afectó a los trabajadores de la tarjeta SUBE, que según explicó el dirigente, "siguen trabajando prácticamente gratis".Adelantó que presentarán "un amparo ante la Justicia" para el caso de los contratos de servicio con una antigüedad mayor a los seis meses.