Varisco viaja a Buenos Aires para plantear "los problemas de Paraná"

Mientras se recupera de la fractura de cadera que sufrió el pasado 1º de octubre, el intendente de Paraná, Sergio Varisco, habló de varios temas con, entre ellos la solicitud de partidas a Nación, a la Provincia, los contratos caídos y la denuncia en su contra que realizó su sucesor, Adán Bahl.En primer lugar, el Intendente hizo referencia a su estado de salud y dijo queporque, cuesta decirlo, fue una fractura de cadera. Hoy". Dejó en claro que. Estoy recuperándome".Tras ello, dio cuenta que viaja a Buenos Aires para plantear "los problemas de la ciudad de Paraná. Nuestra idea es que desde Capital se entienda que"Este ha sido un año difícil económicamente para el país y, y esto tiene que ver con que el dólar a principio de año era un precio y ahora está más de 60 pesos.", mencionó.Asimismo, Varisco afirmó que "estoy al frente del municipio y voy al despacho", y señaló que no sube las escaleras sino que utiliza el ascensor. "Me arreglo y".Consultado sobre la medida de fuerza que lleva adelante el SUOYEM , Varisco dijo que los comprende y reconoció que si bien este mes "no hubo aumento del salario municipal, estuvimos todo el año por encima de la inflación, lo mismo que años anteriores. Ahora estamos un poco bajos, la solicitud de los gremios fue del 4 por ciento que estábamos en condiciones de pagar pero necesitamos las partidas presupuestarias y por eso voy a Buenos Aires.".y por eso la idea del viaje a Buenos Aires", remarcó.Por otra parte, Varisco dio cuenta que también solicitó al Gobernador que se "ponga al día con la garantía de coparticipación financiera. Sabemos que todos tenemos dificultades y las familias más que nada, pero creo que con decencia y cumpliendo con las obligaciones vamos a andar bien".Sobre los reclamos de vecinos por la falta de recolección de residuos, el Intendente le pidió a la ciudadanía "que esté tranquila. Son momentos difíciles económicos, por eso los resultados electorales, los pueblos no se suicidan y hay una alternancia de gobierno. Nosotros".Finalmente, respecto a la denuncia que realizó en su contra el intendente electo Adán Bahl la semana pasada por "administración fraudulenta, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público", Varisco afirmó: "". Además se manifestó sobre la causa federal, sobre la cual expresó: "ya no se habla del municipio sino del tema de la avioneta, y cuatro cargos que yo tenía ya desaparecieron".