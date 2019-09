Empleados de comercio de Paraná festejaron su día en el camping del sindicato

"El 26 de septiembre de 1934 se sancionó la ley eje del sistema laboral argentino y no se aplicó hasta el ´40 cuando Perón impuso que se cumpla. Y en nuestro sindicato lo festejamos desde hace cinco años porque es un día en el que no se debe abrir, y adhieren las grandes cadenas, el centro comercial y los pequeños comercios de todo el país", valoró ael secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, Daniel Ruberto.Los festejos se realizaron el camping del sindicato con un picnic a la canasta y los trabajadores disfrutaron del show en vivo de Palmae."En Paraná hay aproximadamente cinco mil empleados de comercio. Y ha menguado en la cadena de electrodomésticos, porque está muy golpeada, al igual que otras áreas. Hay riegos de pérdidas de empleo", anticipó Ruberto, al tiempo que acotó: "Surge una esperanza porque la gente votó como votó, y pensamos que a partir del 10 diciembre, con sacrificio y voluntad, las cosas pueden empezar a cambiar para los trabajadores"."Que los trabajadores no piensen que se van a jubilar en el empleo que tienen", remarcó el sindicalista y los impulsó a "estudiar y capacitarse porque se vienen nuevas formas de empleo a las que el joven que tiene posibilidad de adaptarse al uso de las herramientas tecnologías, puede ingresar"."El desafío para los legisladores y los sindicatos será el respeto de los principios básicos de la legislación laboral y flexibilizar lo que se pueda para adaptarse a las nuevas tecnologías y que Argentina no quede fuera del mundo", cerró.