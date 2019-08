Sexo, agresiones y celulares en el penal: Las explicaciones de la jueza Bértora

Video: Feroz agresión a un preso pone en evidencia la falta de "seguridad" en la cárcel

Tras la difusión de un video que mostraba la agresión en la cárcel de Paraná, desde el Servicio Penitenciario se confirmó que el atacante fue trasladado a otra unidad penal. Las imágenes no solo dieron cuenta de la violencia, sino también de la falta de seguridad para controlar este tipo de sucesos, en un ambiente que se torna de suma violencia. ¿Cómo puede entenderse que dentro de la propia cárcel, no exista la seguridad adecuada para evitar este tipo de sucesos? En diálogo con el programa que se emite por radio: "Tenemos indicios que, pero en el contexto en el que están, con tan pocas comodidades, porque en un único espacio hay hasta 70 internos en la mayoría de los pabellones, y..." De acuerdo a lo que detalló la magistrada, "la competencia del Juzgado es la de acompañar al Servicio Penitenciario en relación a las medidas para solucionar estos conflictos, además de tratar de llevar una organización de los internos, para que los de la misma banda social, de un grupo social conflictivo, no compartan celda porque eso hace que se potencien o se posibilite el mismo funcionamiento que tenían anacrónico y anti-social fuera de la cárcel". Sin embargo, explicó que los internos "se asocian para cometer hechos como el que ocurrió en estos días, donde tres internos lastimaron y robaron sus pertenencias a otro". "Como Juzgado instamos a que el interno denuncie y acompañarlo en ese proceso como si estuviese fuera de la cárcel, para que goce de los mismos derechos y garantías que cualquier otra persona, porque por estar privado de la libertad, no se va a privar de denunciar", justificó. La difusión del video de la brutal golpiza a un preso, puso en evidencia una situación que, a juzgar por las diversas filmaciones que han trascendido en los últimos tiempos, son cada vez más reiteradas. Bértora aclaró que los celulares no están autorizados. Fue en esa línea que apuntó al hacinamiento, en el que torna muy difícil conservar ciertos espacios para recibir visitas y hacer las requisas como corresponden". "Al no haber espacios de visitas, muchas se producen dentro de los pabellones y ahí es difícil controlar", argumentó la magistrada. "Todo lo que no puede ser advertido, no puede ser reprimido. Siempre que se sabe o se advierte una situación así, el Servicio Penitenciario toma medidas", agregó además. Más adelante se consultó a la jueza si está en conocimiento respecto a las situaciones denunciadas sobre internos que mantienen relaciones sexuales con sus parejas, en los pabellones en los que están alojados. "Sí, lo sabemos" -reconoció-, pero "mientras que no se advierta una situación sobre la cual haya que intervenir por se denota cierto nivel de violencia sobre la que haya que tomar recaudos, no se interviene". "Una vez que la visita entra a su pabellón, cada interno la recibe en su espacio íntimo y eso se respeta tanto por los internos como por los penitenciarios, porque mientras que no se advierta alguna situación de violencia, lo que pasa allí no sabemos si toman mate, o si mantienen relaciones sexuales", apuntó Bértora, al tiempo que aclaró: "no se puede intervenir en eso". Fue en ese sentido que la magistrada encomendó: "Queremos espacios de visita que sean compartidos y que no haya ningún lugar que esté vedado al control, porque para mantener relaciones sexuales hay espacios habilitados con un trámite realizado y con otros horarios". También solicitó "más ofertas de trabajo y de talleres, propuestas para actividades deportivas", aunque reconoció que no se da "por la falta espacios físicos o recursos para implementarlos". "Con dos horas de actividad física, no necesita nada más para dormir", estimó, al tiempo que comentó: "El interno está en un contexto de encierro, con su padecimiento y produce un reclamo constante, al cual tiene derecho, pero el punto es cómo dinamizar esa demanda".