Paro de colectivos urbanos: Disminuyeron las consultas en el hospital San Roque

Sobre la posta respiratoria

La ciudad de Paraná y las localidades del área metropolitana llevan más de una semana sin servicio de transporte público. El paro de los choferes, quienes reclaman por salarios adeudados, afecta a los usuarios del servicio, perjudica el normal dictado de clases, a los comerciantes de la zona céntrica y empleados a los que se les complica para llegar hasta sus puestos de trabajo.registró el caso del hospital materno-infantil San Roque de Paraná, donde la postal de este viernes fue la de pasillos vacios. Algo, sin dudas, inusual para el nosocomio al que por día arriba un sinnúmero de pacientes con diferentes patologías."Disminuyeron las consultas, y si bien podría ser por el paro de colectivos porque los pacientes no pueden acudir al hospital, los chicos no están yendo a las escuelas, lo que también hace que disminuyan las patologías respiratorias", explicó ala encargada del Nodo Epidemiológico del nosocomio y Licenciada en Enfermería, Lucía Godoy."Los chicos ya no están en hacinamiento, donde está en contacto permanente con gente, y al estar en la casa, puede ser una de las causas por la cual la consulta disminuyeron las consultas", estimó.En la oportunidad, comunicó que la internación tampoco registró los picos habituales para esta época en la que se suele trabajar "a cama caliente"."En lo que va de estos dos meses de la posta respiratoria, si bien hubo picos de atención, no fue de forma sostenida como ocurrió a nivel nacional, donde algunas instituciones colapsaron y no se sabía dónde internar a los pacientes", explicó la Licenciada en Enfermería.

"Ante la dificultad respiratoria, la mamá debe consultar"

En la oportunidad, Godoy reiteró que "ante patologías respiratorias, es decir, cuando el niño empieza a decaer y registra tos, dificultades respiratorias y se le hunden las costillas, o a su vez, alrededor de la boca se le empieza a poner moradito, inmediatamente la mamá tiene que acudir a un centro asistencial".Consultada a la responsable del Nodo Epidemiológico del San Roque por un balance en relación al funcionamiento de la posta respiratoria, Godoy recalcó que "es clave en estos meses porque permite ordenar la atención hacia dentro del hospital ya que se está atento a la cantidad de pacientes que ingresan y en base a eso se presentan estrategias para el funcionamiento de los servicios del nosocomio".La posta respiratoria, que funcionará hasta el 30 de agosto, "es la reorganización de la institución en base a un patología frecuente en estos meses de invierno, y se tiene que estar preparado".