El nivel secundario de la escuela República de Entre Ríos tendrá edifico propio

En la mañana de este martes, el vicegobernador Adán Bahl junto a la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó y autoridades de la escuela Nº 50 "República de Entre Ríos", firmaron la escritura para un nuevo terreno que ampliará la oferta educativa de dicha institución en el nivel secundario.



En declaraciones a Elonce TV, Silvina Pilnik, directora del establecimiento, recordó que "hace muchos años que venimos pidiendo edificio nuevo. Los chicos están necesitando su espacio propio, la escuela crece y no tenemos más aulas adonde expandirnos".



El futuro edificio que albergará a la escuela secundaria estará ubicado en calle Belgrano al 400. "La idea era no irnos tan lejos de donde estamos ahora ya que los chicos que la eligen están en el radio y hay muchos vienen de la primaria".



Tras la firma de la escritura, se dará inicio a una segunda etapa de este sueño que es el proyecto de obra, la licitación y finalmente la construcción. Por lo que estiman que en dos o tres años, el edificio propio estaría listo.



"Es un paso importantísimo, para nosotros es histórico", remarcó Pilnik.



La escuela Nº 50 tiene 270 alumnos y funciona en el segundo piso del actual edificio ubicado en Illia y Urquiza. "Los chicos hacen su recreo en los pasillos, en los balcones, no tenemos biblioteca ni cocina. Nos hemos adaptado pero ya era hora. El sueño del edificio propio viene de hace 10 años", dijo finalmente.



Por su parte, el vicegobernador e intendente electo de Paraná, Adán Bahl, indicó que hacía muchos años se estaba buscando un terreno dentro del centro "pero era muy difícil por los valores y la disponibilidad. Hasta que apareció una casa, que era una herencia vacante y estaba intrusada. Se llevaron adelante las gestiones legales para que sea incorporado al patrimonio provincial y hoy firmamos la escritura del inmueble a nombre del Consejo General de Educación con el destino específico de construir la escuela secundaria para la República de Entre Ríos".



En tal sentido, dijo que "esto llevará su tiempo. La dirección de Arquitectura está desarrollando el proyecto ejecutivo así que seguramente el año que viene se va a poder estar licitando la construcción del nuevo edificio y en dos o tres años lo vamos a estar inaugurando". Elonce.com