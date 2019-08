Octavo día sin colectivos: Miles de usuarios siguen "a pie"

Este lunes fue un día agitadísimo, con reuniones, llamados y mensajes de whatsapp, convocatorias, entrevistas y urgencias de última hora en procura de destrabar el prolongado conflicto en el sistema de transporte de pasajeros de ParanáSe cumplen ocho días de parálisis del servicio de transporte urbano en a raíz de una medida de fuerza de los choferes, agremiados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que reclaman el pago de salarios.. La medida de fuerza dejó a pie a los 110 mil usuarios que a diario utilizan el servicio de colectivos en Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito y Sauce Montrull.Este lunes por la tarde, Buses Paraná presentó un pedido formal a la Secretaría de Trabajo para que convoque a las partes -las empresas, la UTA y la Municipalidad de Paraná- y se analice la oferta de cancelación del aguinaldo con el consecuente levantamiento del paro. Después de hacer esa presentación, los empresarios concurrieron al edificio municipal y mantuvieron una reunión con el intendente Sergio Varisco, de la que participaron el concejal Carlos González y el secretario Legal y Técnico, Walter Rolandelli. En ese encuentroFernando Quinodoz, titular de Trabajo, aclaró que la idea de los empresarios es pedir la revocatoria de la medida que tomó el área a su cargo. "Veremos los fundamentos", se limitó a responder ante la consulta del sitio. También interviene en procura de destrabar el conflicto Manuel Troncoso, diputado provincial electo por Cambiemos y director nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Producción y Trabajo, que realiza "gestiones de buenos oficios" como representante del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en su caso para apurar la tregua."Estamos tratando de que el paro se levante. Estamos trabajando para eso", se esperanzaban desde el sector empresario. "Por lo pronto, mañana (por este martes) pagamos el aguinaldo", anunciaron.La Municipalidad de Paraná -que habla de un conflicto gremial de las empresas- reafirmó que están corriendo los 15 días de plazo que impuso el último viernes a Buses Paraná para restablecer el servicio. Si ello no ocurre en ese tiempo, sobrevendrá la caducidad de la concesión. "Desde el Municipio somos claros porque no les adeudamos nada a las empresas -dijo Walter Rolandelli, secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná-. Estamos para colaborar, destrabar y solucionar. El intendente (Sergio Varisco) ha hecho todas las gestiones en Buenos Aires para conseguir paliativamente subsidios para colaborar y estamos a la espera de ello"."Tienen 15 días para resolverlo. Así que hay que esperar lo que ellos nos contestan y estamos en esta instancia. Lo único que pretende el Municipio es que las empresas cumplan con la concesión de manera urgente tal como lo establece la norma vigente y que la gente tenga servicio de colectivos de manera inmediata por es inadmisible la situación", expresó.Este lunes, choferes de colectivos se reunieron en asamblea para debatir un plan de pagos propuesto por la empresa. "Hasta que no esté en la cuenta de cada trabajador toda la plata, no se sale a trabajar", dijeron aJuan Solaro explicó que "hubo una asamblea informativa donde se nos habló de un plan de pago y de ciertas diferencias de las formas de pago en las diferencias de sueldo y aguinaldo".Nosotros analizamos con los compañeros en asamblea la propuesta", indicó.Asimismo, dijo que "esa propuesta es la que se lleva a la Secretaría de Trabajo, siempre y cuando primero esté la plata. La condición para que pase todo esto es que cobren todos los compañeros. Desde el gremio se le solicitó a la Secretaría de Trabajo que la empresa informe cuánto es la deuda individual que tiene con cada uno, para así corroborar cuánta es la plata individual y controlar que cada compañero cobre lo que le corresponde".Adrián Troncoso, por su parte, dijo que "la única parte no remunerativa sería el 20% del aumento, de julio y agosto, el septiembre tendría que entrar por recibo. Se dejó en claro que"."Seguimos de paro y estamos a disposición de ser convocados por la Secretaría de Trabajo. Ahí iremos con nuestro planteo para ver si nos ponemos de acuerdo, siempre y cuando esté la plata", finalizó.