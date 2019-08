Comerciantes afectados por el paro de colectivos urbanos: "No hay movimiento"

En el séptimo día sin servicio de transporte urbano en Paraná y las localidades del área metropolitana, los comerciantes de la zona céntrica de la capital entrerriana manifestaron asu preocupación por la situación."No entra gente al local.. tenemos los trabajos listos para retirar, pero no viven porque son clientes de San Benito, de Bajada Grande", comentó ael responsable de un local de venta y reparación de celulares."Es que si al costo de la reparación, hay que sumarle el traslado, es una locura", apuntó el comerciante."Los clientes que viven más lejos, no se acercan. No hay movimiento, ni consultas.. porque en uno días es el día del Niño y podrían preguntar por precios, pero ni eso", lamentó."Esta situación afecta al trabajador, y para los comerciantes, los gastos diarios son los mismos", comentó al respecto.Por su parte, desde un local de venta de indumentaria infantil, remarcaron que "el paro de colectivos nos afecta notablemente"."Esta semana estuvo bastante flojo, sobre todo teniendo en cuenta que es principio de mes y se viene el Día del Niño", sostuvo el vendedor.