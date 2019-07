Conmoción por el crimen de transexual: "Era una persona muy tranquila"

"Los Barrera siempre fueron buenos vecinos"

Investigan la violenta muerte de una persona hallada con signos de haber sido asesinada apuñalada en la capital entrerriana, supo Elonce., cerca del Cementerio Municipal de Paraná. El hallazgo del cuerpo se produjo aproximadamente a las 13:30 de este jueves.Walter, el hermano más grande de la víctima confió aque "fue un shock enorme enterarme de la noticia. Vine, pero todavía no pude ver el cuerpo. Dicen que lo apuñalaron pero no sabemos desde hace cuánto tiempo está así".", relató.Mencionó que su hermano "", dijo asimismo. Contó que se apodaba Lucía.Era una persona "muy respetada en la cuadra, todos nos quieren, a toda la familia. Hemos nacido acá. Todos nos conocemos del barrio, desde chiquitos", mencionó Walter.En tanto, Walter aportó: "Como trabajo toda la semana, sólo lo veía algunos fines de semana. No lo veía mucho. Sabía que hacía talleres, que estaba esperando entrar a la municipalidad pro el cupo laboral para trans que se iba a abrir".Luis Tinta es un vecino del barrio. Contó que la familia de esta persona que falleció "siempre fueron buenos vecinos, jamás tuve problemas con ellos. Los conozco de la época en que vivía la abuela, la casa quedó para la hija que se casó con Barrera, y luego de la muerte de los padres, quedó Bruno viviendo acá", dijo.Consultado sobre la vida social de la víctima de este hecho, apuntó: "Lo he visto entrar algunas veces con amigos a la casa, eran personas como él; estaban a veces hasta la madrugada. Bruno era muy tranquilo".