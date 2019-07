Se despertó el joven ciclista atropellado: Hallaron la camioneta que lo chocó

Ismael se despertó

Paraná Automovilista atropelló a un ciclista en el Acceso Norte y huyó del lugar

Hallaron la camioneta

Un accidente de tránsito en el Acceso Norte, a metros de calle Pedro Londero, de la capital provincial, ocurrió en la noche del miércoles y un joven deá. Producto del tremendo impacto el joven lesionado, que está domiciliado en San Benito, fue trasladado al Hospital San Martín, ya que había sufrido graves heridas.Los familiares del joven, Ismael Montero, pidieron ayer ayuda, para hallar a la camioneta que chocó y abandonó al joven que regresaba a su casa trasdurante tres horas hasta que fue asistido por una familia que pasó por el lugar. Si bien reconoció que su sobrino no cumplía con las medidas de seguridad para circular en bicicleta de noche, cuestionó el accionar del conductor que no frenó en el lugar del accidente para auxiliarlo."Ismael no tenía chaleco y nada, pero esa persona estaba en alguna otra falta, porque no se entiende por qué no paró a ayudarlo", remarcó la tía.Por otra parte,de la capital entrerriana y que había chocado a Ismael Montero y huyó sin brindarle asistencia.AMPLIAREMOS