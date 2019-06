Motroni: "La familia del softbol se merecía un premio como éste"

Video: Gran recibimiento en Paraná a la Selección Campeona del Mundial de Sóftbol

El pasado domingo, la Selección Argentina de Softbol, con mayoría de entrerrianos en su plantel, logró un histórico triunfo en la final del Mundial que se disputó Praga, República Checa, al imponerse frente a su par de Japón por 3 carreras a 2.De los 17 jugadores que representaron al país, 13 son entrerrianos (doce de Paraná), a los que se suman el entrenador Julio Gamarci, también de la capital entrerriana y otros integrantes del equipo técnico.Los festejos comenzaron en la Facultad de Informática, donde los Campeones del Mundo abordaron dos autobombas para iniciar el recorrido hacia el centro cívico.Camionetas, autos, motos y bicicletas, acompañaron con emoción, lágrimas y banderas, a los integrantes de la Selección Argentina de Softbol y muchos paranaenses salieron a la calle para saludar a los campeones.Cerca de las 17.30, finalmente llegaron a Casa de Gobierno donde también había una importante cantidad de gente esperando al Seleccionado.Se vivieron momentos muy emotivos, no sólo en los jugadores y demás integrantes del plantel, sino también en sus familiares y todos los vecinos que se acercaron a recibir a los campeones del softbol como se lo merecían."Quiero agradecerles a todos, jamás nos imaginamos esto, es un sueño. Muchos de los que están acá, comenzaron, siguieron y nosotros pudimos darle ese sueño que todos queríamos. Ojalá que sigamos siendo campeones, les puedo asegurar que este equipo dejó todo, todo lo que tenía lo dejó y eso se vio reflejado en la cancha", afirmó el capitán, al dirigirse hacia los presentes."Gracias a cada uno que se tomó el tiempo de venir a acompañarnos, de mandarnos un mensaje, un video. Esta es la familia del softbol y se merecía un premio de éstos. Muchas gracias y vamos Argentina", dijo Motroni.Tras ello, el equipo levantó la Copa y una vez más los aplausos se hicieron escuchar junto al grito de "dale campeón, dale campeón"."Es lo más lindo que he tenido en mis manos", afirmó con profunda emoción, mientras exhibía el ansiado trofeo elaborado en oro, plata y acrílico por artesanos italianos. "Desde que empecé a jugar al softbol, toda mi vida deseé jugar en la Selección y fueron 20 años pensando en tener esto y finalmente se hizo realidad". Sobre el cariño de la gente, Montero indicó que "jamás pensamos tener un recibimiento así".A su turno, el vicegobernador Adán Bahl, entregó dos placas en reconocimiento al título obtenido. "Muchas gracias a todo el equipo, gracias por esta gran alegría para los entrerrianos y especialmente para los paranaenses".Los flamantes campeones del mundo no escatimaron en sacarse fotos ni firmar autógrafos con todos y cada uno de los que se acercaron para tener un recuerdo de este histórico momento.El próximo desafío que deberán enfrentar los Campeones será el Panamericano que se disputará en Lima, Perú y ya avisaron: "Vamos por la medalla de oro".