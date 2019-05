"Asusta que sea tanta la gente que necesita trabajo", dijo comerciante

Paraná Larga fila para acceder a dos puestos de trabajo en un local de comidas rápidas

Largas colas de personas que se iban a postular para ocupar dos puestos de trabajo, se formaron desde muy temprano, en la intersección de calles Urquiza y Belgrano de la capital entrerriana. Uno de los responsables del local gastronómico que realizó la convocatoria dijo aque no esperaban tanta concurrencia. "Sabíamos que podía venir mucha gente, pero no esta cantidad. Asusta que sea tanta la gente que necesita trabajo. No es bueno lo que estamos mostrando ahora", reconoció, al tiempo que confirmó: "Por el momento son dos los puestos de trabajo para cubrir, pero podría ser otro más".Acotó que los principales requisitos son "disponibilidad horaria y ganas de trabajar. Si están estudiando no hay problemas, porque siempre apoyamos a quienes estudian. Cuando nos piden días se los damos, porque priorizamos mucho el tema del estudio", insistió."Buscamos ganas de trabajar. La necesidad es muy grande. Tomamos todos los currículum. Hacemos preguntas puntuales para después hacer una preselección y antes del viernes llamarlos para hacer una entrevista más profunda", explicó.