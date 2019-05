Joven recordó la enseñanza de su padre: "Hay que levantarse temprano y pelearla"

Paraná Larga fila para acceder a dos puestos de trabajo en un local de comidas rápidas

Llegó en horas de la madrugada del martes a calle Urquiza, casi Belgrano, donde un local de gastronomía ofrecía dos empleos. Formaba parte de una larga cola, entre la que sobresalía la gran cantidad de jóvenes. Amablemente, Daniel accedió a dialogar con. Consultado por su edad expresó: "18 años, señora". "¿Recién terminada la Escuela Secundaria?", lo interrogó la cronista y el chico respondió: "La estoy haciendo".Contó luego que su primera experiencia laboral fue en un local de Avenida Laurencena "como pasa en muchos lugares", aparentemente por un cambio de dueños.Daniel indicó que desde hace casi un año que busca trabajo. "Es difícil, pero hay que buscar como sea", expresó y tras una breve pausa amplió: "", enfatizó.El joven contó que estaba esperando en la fila desde las 5.30, pese a que el horario en el que iban a empezar a recibir los curriculum estaba previsto para las 10.En el lugar requerían un cocinero y una persona para atención al público. Daniel se inclinaba por esta última opción. "Aprendí de mesero, que me gustó. Me gustaría volver a trabajar de eso. Mucho de cocina no aprendí", manifestó, al tiempo que cerró la entrevista con optimismo:".