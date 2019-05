La niña que no quería regalos para su cumple recolectó varias cajas de alimentos

Ayudar en un día especial

Una niña paranaense tuvo un gran gesto solidario al festejar este domingo, su cumpleaños número seis. A pesar de su corta edad, Cuando muchos chicos esperan ansiosos algún juguete u otro obsequio durante la celebración, ella se encargó de dejar explicitado en la invitación:Son, contó.En el comedor de la Iglesia Guadalupe, se brinda comida a más de 200 personas de los barrios La Floresta, Antártida Argentina, Balbi y San Martín de la capital entrerriana. Ella tiene un alma muy solidaria. Constantemente quiere ayudar. Por ahí vamos por la peatonal y ve gente pidiendo o tocando música, ella no puede darle un billete. Siempre me tironea ", reveló a Elonce, Daniela y agregó que "", resaltó.Miguel, el papá de Taís comentó que "cada vez que hay un evento con la Iglesia venimos.. A ella siempre le gusta ayudar a alguien".La protagonista de la tierna historia festejó este domingo su cumpleaños y sus invitados. Hubo colores, juegos, torta, globos, pero los invitados, familiares, amigos y primos de Taís, no tuvieron un obsequio de cumpleaños, sino que