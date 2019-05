Tierno testimonio de la niña que pide alimentos en vez de regalos para su cumple

Taís festejará el próximo domingo su cumpleaños y pide a sus invitados alimentos en vez de regalos. Serán "para la gente que no tiene comida", dijo la pequeña en diálogo con. Puso de relieve que "no importan los regalos porque ya tengo una cantidad de juguetes. Van a ir todos mis amiguitos y primitos", se ilusionó.Por su parte, Daniela, su mamá, admitió que ante el pedido de la pequeña "quedé bastante sorprendida. Le pregunté si estaba segura y me dijo que sí".Acotó que "lo festejamos en un camping y las condiciones es que en vez de llevar un regalo lleven un alimento para ayudar al comedor" de la Parroquia Guadalupe."Ella tiene un alma muy solidaria. Constantemente quiere ayudar. Por ahí vamos por la peatonal y ve gente pidiendo o tocando música, ella no puede darle un billete. Siempre me tironea", reveló Daniela.Y contó una anécdota: ""La otra vez estábamos en una tienda comprando y había un huevo de Pascuas gigante. Me dice: "Mami compralo, compralo". Yo le dije que somos tres en casa y que era muy grande, ante lo cual ella le respondió: "Lo partimos y lo compartimos con todos los chicos que no tienen". Ante esa situación, como el dinero no le alcanzaba para comprarlo "la charlé un poco y le dije que en otro momento será", expresó la mamá."Como madre, me siento orgullosa por cómo es ella, que permanentemente hace cosas solidarias", resaltó.En tanto, Miguel, el papá de Taís comentó que "cada vez que hay un evento con la Iglesia venimos. En este caso como no pudimos asistir a uno y ella no pudo donar nada, se le vino la idea de que puedan donar algo en su cumpleaños. A ella siempre le gusta ayudar a alguien".Gabriel Barrios es colaborador del comedor y consideró que la actitud adoptada por la niña "a todos nos sorprende, pero me parece genial. Creo que es un ejemplo para muchas personas".Confirmó aque "en el lugar se le da la comida a más de 200 personas de los barrios La Floresta, Antártida Argentina, Balbi y San Martín. Funciona hace más de 18 años. Se sostiene básicamente con donaciones, más allá de que tiene tarjeta social de la provincia".Finalmente, acotó para aquellos que puedan acercar donaciones a la sede de calle República de Siria que "desde las 16 horas ya hay gente. Después de las 19 se llevan la viandita a su casa".