Pide alimentos en vez de regalos para su cumpleaños: Los donará a un comedor

Una niña paranaense festejará el próximo domingo su cumpleaños y, a pesar de su corta edad, tomó una emotiva determinación que deja a flor de piel su sentimiento solidario.Cuando muchos chicos esperan ansiosos algún juguete u otro obsequio durante la celebración, ella se encargó de dejar explicitado en la invitación: "", dice la tarjeta a la que tuvo accesoLa protagonista de esta historia es Taís Ceballos, quien cumplirá seis años.Su mamá, Daniela, reveló que todo comenzó hace algunas semanas, cuando se realizó un evento solidario en la plaza San Agustín de la capital entrerriana, con el objetivo de reunir alimentos."Nosotros no pudimos asistir ese día al evento, por lo que ella se quedó muy afligida ya que no pudo llevar nada", contó.Fue así que durante los preparativos de su cumple la nena expresó: "Mami, yo quiero para mi cumple, que los invitados no me lleven regalos. Que lleven un alimento para ayudar a la 'lilesia' (así le dice a la iglesia la chiquita), para toda la gente que come en ese lugar".Sorprendida, la mamá le preguntó si estaba segura. "Ella me respondió de inmediato que sí, que eso era lo que quería", dijo la mujer al sitioY le dijo: "