Recrean uno de los primeros consultorios odontológicos de la ciudad

En el Museo de la Ciudad, ubicado en calle Buenos Aires 226, se inauguró una muestra que se remonta a 1920.Carlos Menu Marque, director, contó aque "la muestra será de carácter permanente y tiene que ver con lo que fue uno de los primeros consultorios odontológicos que tuvo la ciudad, que fue del Dr. Daniel García Verdier. Es un sentido de agradecimiento a la familia por haber confiado en el museo para desprenderse de todo lo que han tenido como patrimonio para que sea expuesto"."Es un orgullo y merecían este mimo de reconocerlos públicamente a ellos, descendientes de quien fuera este primer odontólogo de la ciudad de Paraná. La gente que nos visita es muchísima, vienen muchos turistas. Ver estos elementos expuestos en el contexto en el que está todo el consultorio completo, es diferente a ver solo un sillón".Lidia Estela García Verdier, por su parte, indicó que "donaron estos elementos mis hermanos mayores. Soy la última que queda. Ver esto me recuerda a mi casa, crecí viendo esto. Me subía al sillón para charlar con papá, que era un ser maravilloso. Es parte de mi infancia. A mí el olor a consultorio me generaba idea de hogar"."Me gustaría que la gente venga a ver esta muestra. Los que tuvieron la suerte de conocerlo o de haber sido sus pacientes saben cómo era, saben que hacía un arreglo y duraba toda la vida", contó.Asimismo, señaló que "mi papá fue un ser excepcional. En la época en que era joven los concejales no se elegían por lista, sino por mérito. A mi papá lo eligieron para esa función. Luego de haber cumplido con su deber le regalaron una medalla".