"No se tienen que humanizar los perros", afirma médico veterinario

No hay que humanizarlos

El fatal hecho de Bajada Grande

El pasado fin de semana, un niño de tres años fue atacado por un perro en barrio Mosconi. Sufrió lesiones de consideración en la cara, cerca del ojo y debe atenderse en Buenos Aires.Lamentablemente estos casos se repiten. Y según datos estadísticos, a nivel nacional, unas 10.000 personas por año sufren mordeduras de perros y se registran unas cinco víctimas fatales.En total hay 37 razas de perros peligrosos, entre ellas los Pitbull terrier, Staffordshire bull terrier, american Staffordshire terrier, dogo argentino, fila brasileño, tosa inu, akita inu, doberman y rottweiler; éste último es considerado el más mordedor.En diálogo con el programade, el Médico Veterinario Federico González, perito de la Policía de Entre Ríos, habló sobre la importancia de ser tenedores responsables y de no "humanizar" a los perros.y lo que detona es la no sociabilización del animal. Los perros de razas grandes no son malos, pero necesitan una atención especial, no son para cualquiera. Tienen que ser perros de familia y tener su función de cuidar la casa", afirmó.Que estos perros sean llamados "potencialmente peligrosos, implica que. Pero si los educas de chico, los sociabilizas y adaptas no va a haber problemas". No obstante, aclara que "cuando va gente a tu casa o que esté en otro sector. Si bien se puede compartir un ambiente de familia, hay que tener resguardos".González afirma que. Y agrega: ", uno los quiere mucho pero tratan de humanizarlo, eso se llama antropomorfismo y dicen el perro duerme, come y se baña conmigo, pero cuando después esa persona sola inserta a otra en su casa, así se ven las consecuencias".En este sentido, señaló que no está de acuerdo con llamarlosPor otra parte, relató que cuando desde la Policía intervienen por casos de mordeduras, "y no tienen la libreta sanitaria. La vacuna obligatoria es la antirrábica, ya que a través de la saliva puede afectar a la salud de la persona que muerde".También indicó que muchas veces los dueños tratan de desligarse cuando su perro muerde y argumentan que sólo les dan de comer o que se les agregó en el domicilio.En abril del 2011, un hecho ocurrido en Bajada Grande causo conmoción. Dos perros rottweiler atacaron a una mujer de 53 años y "la destrozaron". El dueño de los animales fue condenado a tres años de prisión condicional y los perros fueron enviados a Zoonosis Municipal.Sobre este caso, González recordó que fue la perra quien empezó a atacar a la mujer. Y luego de varios años, falleció. En tanto que al macho "intentaron reinsertarlo a la sociedad, pero nadie lo quiso" y aún permanece en la repartición municipal.