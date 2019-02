Transporte público en Paraná, "a media marcha"

"Tenemos que ser muy cuidadosos con los recursos de la comunidad"

La opinión de los panelistas

Sucede que BUSES Paraná, que tiene a su cargo la prestación del servicio durante ocho años, haciendo uso de una feroz medida, decidió sacar unidades de circulación a modo de presión para conseguir un aumento de tarifas.La norma indica que el boleto general pasará de los 14,85 pesos actuales a 22,80.Según trascendió,Mientras tanto, se dispararon las quejas y críticas de los pasajeros, las organizaciones que representan a los vecinos y, en este año electoral, de los sectores de la oposición. Todos cuestionando este nuevo golpe al bolsillo y las medidas dispuestas por las empresas de colectivos.En primer lugar, como elemento nuevo aparece el impacto que produjo a nivel local el recorte de los subsidios que decidió aplicar el Gobierno de Mauricio Macri de manera unilateral.Es así que desde enero,Ahora... ¿Por qué se llegó a esta situación?La inflación y el aumento del combustible que usan ERSA y Mariano Moreno como justificativo del aumento, ¿no son también realidades atendibles y que sufren diariamente los vecinos?, explicó que "esto es un problema estructural que está afectando a la gente.".Las empresas, cuando se produce un incremento del 10% o superior, solicitan una modificación de tarifas. Cuando a esa propuesta amerita estudiarla se hace una reunión con representantes de distintas áreas. Hay concejales y expertos en costos de transporte. Esos profesionales estudian y llevan a la mesa el estudio. En esta ocasión terminó en algo así como 24,71 pesos, pero en el decreto se plantea de menos", señaló.Remarcó que ""."Esto no implica que se les esté marcando esta cuestión de modificaciones por incumplimiento del contrato, indicando multas, suspensiones y demás.", dijo.Y agregó: ""."La empresa se queja de que está perdiendo. Entendemos claramente que siempre es una conducta empresaria esto de llorar en el muro de los lamentos, porque el que no llora no mama. Resaltamos nuestro mecanismo de reunirnos, porque es algo que no existía en la ciudad. Hay legisladores, expertos de cada bloque para analizar los costos, la UTA, Defensa del Consumidor, Defensor del Pueblo, la empresa, Servicios Públicos. La problemática en cuanto a frecuencias y horarios no va a ser la misma en el caso de un trabajador del Parque Industrial que la de un alumno de escuela nocturna. El organismo que se creó recibe a los distintos sectores y trabaja con problemáticas específicas", indicó.aseguró: "Esto no es nuevo, en el año 2000 hicieron lo mismo, se plantaron en el centro, estaba este mismo gobierno, hicieron lo que quisieron., el intendente se negó porque dijo que con la presencia del Defensor del Pueblo bastaba"."Esto de hoy y ayer fue terrorífico.", subrayó.Glausser aclaró en medio del debate que se produjo en el programa, que "no somos opositores, somos defensores de los derechos ciudadanos"."El sr. Frank (Servicios Públicos de la municipalidad) dijo ayer que no estaba decidido si se va a sancionar a las empresas, por la medida de restringir el servicio de colectivos sacando unidades de la calle", agregó Glausser.Glausser indicó que "en el plenario reunido anoche, con muchos vecinos de los barrios, se decidió comenzar a ir al ferrocarril, para acceder al tren, como otra alternativa para viajar. Queremos conocer qué posibilidades hay de incrementar ese servicio que hoy vale dos pesos, que podría valor tres pesos, para llevarlo hasta la escuela Almafuerte".", aseveró."Marchamos a la Gobernación, queremos una entrevista con el Gobernador, para que el gobierno provincial se haga cargo del área metropolitana, para que se vean otras cuestiones alternativas. Presentamos el año pasado un proyecto, que se lo enviamos a Gobernación y a los legisladores, sobre área metropolitana y la semana que viene nos encontraremos para dialogar sobre esto con los legisladores. Hay que integrar el área metropolitana, porque si no pasan estas cosas, como la de ahora que Paraná tendrá un precio de boleto y las otras ciudades, otro".Convocó de la misma manera, remarcó que "la empresa tiene una conducta feroz hacia los pasajeros."."La relación transporte urbano y pasajeros es de consumo y por lo tanto está protegida por la Constitución Nacional.", agregó., resaltó que "no somos ajenos a la problemática que vive toda la ciudad de Paraná. Si bien nuestro club está en un lugar céntrico, cercano a todo,".", remarcó.opinó que lo que está sucediendo con el transporte urbano de colectivos "es una consecuencia de todo un proceso muy mal manejado, a medida de lo que plantean las empresas. Acá no hubo planificación.. Si hay pocos colectivos y la gente no los usa porque sabe que es una tortura, nunca va a ser redituable".. La gente por supuesto no va a tomar el colectivo, porque esperar un colectivo es un sufrimiento. Es un círculo vicioso. Lo que debieron hacer es mejorar, agrandar, alargar los recorridos, no retirarlos de los barrios, poner muchas más unidades. La municipalidad privilegió el transporte particular en el centro, en detrimento del transporte público y eso fue el inicio de esto. El transporte no tiene que ser absolutamente rentable para una empresa, es un derecho del ciudadano que tiene derecho a trabajar, a educarse y toda esta situación limita totalmente esto", destacó.En el SITU, "un organismo de control de un servicio esencial, están las empresas, se autocontrolan ¿cómo es eso?, y no está el usuario. Es una vergüenza. A esto lo planteo yo y toda la asamblea", dijo Taramasso.destacó: "Este es un aumento más. La garrafa social que es lo principal que usan en los barrios, tiene el subsidio de 150 pesos y la garrafa pasó a costar 280 en depósito."."La energía eléctrica en el barrio es otro tema preocupante. Muchos compañeros ya no la pagan, se la cortan y se cuelgan, porque es la única salida. Del transporte creo que con la última reforma, han retirado dos líneas en mi barrio (zona de La Toma). En el gobierno anterior decían que entraba el colectivo hasta la arenera y jamás entró. No entraban porque no querían y jamás hubo control".opinó que "el lockaut patronal, por lo menos es inoportuno. Hoy hubo 35 º de temperatura y la gente esperando una hora el colectivo. Esto no es nuevo".aseguró: "La empresa no da respuestas a nada, hoy hubo una intimación por parte del municipio, y entre otras cuestiones que se consignan desde el Ejecutivo se le recrimina haber `puenteado` al Ejecutivo al notificar a los usuarios, que cambia el servicio, las frecuencias, sin notificar a la Secretaria de Servicios Públicos. Estamos mal, básicamente hacen lo que quieren".aportó: "La empresa decidió retirar desde el lunes 43 colectivos, porque buscaban presionar para que se aumente el costo y diciendo que con el valor actual no les alcanzaba. En este programa ya hemos tratado el tema de los colectivos en cuatro o cinco oportunidades y Alicia Glausser siempre nos cuenta sobre las colas en las paradas, del mal servicio. ¿No está el SITU?, ustedes los concejales ¿no pueden presionar a la empresa para decirles `esta situación ya no va más`, por más que sean los únicos?, indicó que "hay que tener en cuenta la situación de poder que tiene la empresa. Cuando se llamó a licitación fue la única que se presentó. Es la única empresa interesada en el transporte público. Es un monopolio"., indicó que "las empresas a veces hacen prácticas abusivas y no se hablan ni denuncian. El boleto en diciembre de 2015, con todos los subsidios, estaba a 4,95 pesos. Ahora se plantea un aumento que supera 350%. Nada se devaluó 350%. Esto a los trabajadores les pega fuertemente".