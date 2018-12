Transcurren horas claves en la recuperación de niña accidentada en la pileta

Paraná Sigue muy grave la niña succionada por la bomba de una pileta

mientras estaba en la pileta de su casa, permanece internada en grave estado en la sala de Terapia Intensiva del hospital materno infantil San Roque de Paraná.y se aguarda el transcurso de estas horas claves paray tratando de recuperarse de un accidente muy importante en el que, por lo cual ya recibió tres cirugías", señaló a, el jefe de la Terapia Intensiva del San Roque, Dr. Roberto Ariel.En ese sentido explicó que en la primera cirugía, practicada antes de su ingreso a terapia,. Y continuó: "La segunda fue este domingo por la mañana cuando se resecó la parte que no se había podido revascularizar correctamente y se le colocaron gasas tibias paray resecar lo menos posible"."Fue intervenida nuevamente anoche donde había pequeñas zonas que se recuperaron y otras tantas que no. Se retiró el material necrótico y ahora se cerró el abdomen., detalló el médico.En la oportunidad, el Dr. Ariel remarcó que, "ante este tipo de accidentes,"Está todo el equipo de salud abocado a sostenerla de la mejor manera posible", recalcó el especialista.En esa línea, el jefe de la Terapia Intensiva del San Roque adelantó que, "en principio, no sería sometida a otra cirugía porque con lo que se resecó anoche se daría como finalizada esta etapa". Aunque aclaró que, "si la sutura no da los resultados esperados, el caso permanece bajo la atenta mirada del equipo de salud"."Que a una criatura le pase lo que a Joaquina es algo que nos pone muy tristes y la comunidad se solidariza de la manera que puede. Todo aporte, desde las cadenas de oraciones hasta los rezos y súplicas, son bienvenidas porque brindan contención a la familia que está pasando por esta situación tan crítica", acentuó.