Sigue muy grave la niña succionada por la bomba de una pileta

Paraná Piden oraciones por la niña que tuvo un grave accidente en una pileta

Una niña de cinco años fue "aspirada" por una bomba de agua mientras estaba en la pileta de su casa.Al respecto, el jefe del servicio de Cirugías del Hospital San Roque, explicó en la víspera aque "la operamos, está muy grave. Está internada en terapia intensiva, el pronóstico es muy reservado. Tenemos que esperar cómo evoluciona con el correr de las horas".Consultado este lunes por la mañana acerca de la evolución, el reconocido profesional manifestó queEl profesional comentó que "El año pasado ocurrió la misma situación, pero no tan grave, en un club. Es un hecho para prevenir, más aún ahora que llega el verano, no puede ser que pasen estas cosas".", resaltó.".Si lo van a encender al filtro no tiene que haber nadie en la pileta"."Ha habido casos en otras partes del país.", recordó.