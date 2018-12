Niña fue succionada por la bomba de una pileta: Está grave

Una niña de cinco años fue "aspirada" por una bomba de agua mientras estaba en la pileta de su casa.



Al respecto, el Dr. Víctor Paz, quien está a cargo del servicio de Cirugías del Hospital San Roque, explicó a Elonce que "la operamos, está muy grave. Está internada en terapia intensiva, el pronóstico es muy reservado. Tenemos que esperar cómo evoluciona con el correr de las horas".



Asimismo, comentó que "ocurrió en una pileta que tiene bomba de aspiración, la nena apoyó la cola sobre el aparato y ahí es donde succiona el intestino. El año pasado ocurrió la misma situación, pero no tan grave, en un club. Es un hecho para prevenir, más aún ahora que llega el verano, no puede ser que pasen estas cosas".



"Son accidentes prevenibles. Todas las piletas de clubes o particulares que tienen bomba de aspiración, que hace el circuito de filtrado, deberían tener protección. Tendría que haber una ley que prohíba el uso de la pileta sin tener estos elementos con sus adecuadas medidas de seguridad", resaltó.



Consideró que "es algo que puede volver a pasar y estamos hablando de que se ponen en peligro la vida de los más pequeños, principalmente. Va más allá de la prevención, debería haber un control, una disposición legal. Es muy común que sucedan este tipo de accidentes, es algo que deben tener muy en cuenta todos aquellos que tengan y vayan a una pileta de natación".



Cuando ocurre un hecho de estas características "lo primero que hay que hacer es apagar la bomba. Pero el tema central es que los chicos no pueden estar jugando en la pileta cuando hay una bomba de aspiración en funcionamiento y sin protección. Si lo van a encender al filtro no tiene que haber nadie en la pileta".



"Ha habido casos en otras partes del país. En Buenos Aires, por ejemplo, a una chica la bomba le aspiró el pelo y se ahogó. Los filtros no deben tener contacto con el cuerpo de las personas", recordó. Elonce.com