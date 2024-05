Enviaron a prisión a joven que golpeó a su hija con un cinturón y quedó filmada

Brenda Nicol Ávila Barrera había esquivado su primera experiencia carcelaria a fines de 2022, luego de ser acusada de matar a su ex suegra de manera accidental en Las Heras, Mendoza. Por aquel entonces, fue imputada por homicidio preterintencional y, al tratarse de un delito excarcelable que prevé de 1 a 6 años de prisión, quedó en libertad.Pero ahora que su situación judicial se complicó, a raíz del video que la muestra golpeando con un cinturón a su hija de 4 años y su traslado al penal de mujeres era inevitable.En las últimas horas, el fiscal Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial (Zona Este) Tabaré Ezcurra firmó la orden para queÁvila permanecía alojada en la Comisaría 39ª de la localidad mendocina de Tres Porteñas, después de que el último fin de semana fue imputada por amenazas agravadas por el uso de arma y por lesiones agravadas por el vínculo.La acusada optó por no declarar en el expediente, aunque sí lo hizo su actual pareja, con quien se conoció en octubre del año pasado mientras ambos cosechaban ajo y empezó a convivir hace dos meses en la casa de los padres en Tres Porteñas.en la causa que lidera Ezcurra. Si bien, en un primer momento aportó una versión que beneficiaba a la madre de la niña golpeada, posteriormente se presentó otra vez a declarar y“Salí corriendo y, yo inmediatamente me tiré arriba de ella (la niña) y la abracé para que Brenda no le pegara más”, coincidiendo su relato con lo que mostraba el video que llegó a manos de los detectives policiales y judiciales.El reciente antecedente que acarrea Ávila se registró el 7 de diciembre de 2022, cuando su ex suegra, Laura Natalia Giordano (41), murió en medio de una discusión familiar.De acuerdo con esa instrucción, la acusada estaba discutiendo con su ex cuñada por la limpieza del hogar que compartían y la víctima intervino en el altercado. Acto seguido, fue empujada por Ávila y, de forma fortuita, sufrió un golpe en la nuca que le quitó la vida.Recientemente, el fiscal de Homicidios Carlos Torres, dio por finalizada la investigación y requirió la elevación a juicio oral y público, publica el diariode Mendoza.