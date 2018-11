Paraná: Extienden la fecha de moratoria para regularizar deudas tributarias

¿Qué tributos incluye?

Se podrán incluir:

¿Cómo se realiza el convenio?

¿Qué documentación debe presentar?

¿Cuáles son las opciones de pago?

La Municipalidad de Paraná prorrogó la fecha para la adecuación al nuevo Régimen Especial de Regularización de Obligaciones Tributarias destinado a contribuyentes y responsables de Tasas y Derechos adeudados a la comuna, que incluye sus accesorios y multas. El trámite se realizaLa medida también contempla la condonación de todas las multas aplicadas por el organismo fiscal municipal, como así también una condonación parcial de los intereses resarcitorios y punitorios en función de la forma de pago elegida.Respecto de las deudas en concursos y/o discusión administrativa que se encuentren verificadas ante los concursos de la ley Nº 24.522, se los tendrá por allanados a la pretensión fiscal y desistidos de toda acción administrativa o legal en relación con las mismas.En cuanto a las formas de pago de las obligaciones tributarias regularizadas, el mismo puede efectuarse al contado del importe adeudado o hasta en 48 cuotas mensuales y consecutivas, con un interés de financiación sobre saldo que va del 1 al 1,50 por ciento mensual.Los agentes de retención y recaudación quedarán excluidos de la presente moratoria por los gravámenes retenidos, percibidos o recaudados y no ingresados al fisco municipal.- Tasa General Inmobiliaria y Tasa por Servicios Sanitarios (vencidas hasta el tercer bimestre 2018).- Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad (devengadas hasta el 30 de junio de 2018).- Contribuciones por Mejoras, Derecho de Ocupación de la Vía Pública, Derecho de Publicidad y Derecho de Edificación (vencidas hasta el 31 de julio de 2018).-Obligaciones tributarias incluidas en planes de pagos vigentes formalizados con anterioridad a este nuevo régimen.-Deudas en gestión judicial.-Deudas en concursos y en discusión administrativa.Primero será necesario solicitar un turno web accediendo al sitio afim.parana.gob.ar, y luego concurrir, el día y horario seleccionado, a las oficinas sitas en calle 25 de Mayo 122 con la documentación requerida para la suscripción del plan. Podrá elegir la opción de pago más conveniente a su situación y formalizar el convenio con el organismo fiscal.Hasta el 14 de diciembre de 2018- Deberá presentarse el original y fotocopia de:- DNI del firmante- Constancia de CBU- Apoderado --> Poder General / Especial- Personas Jurídicas --> Acta de designación representante legal- Familiar Responsable --> Libreta de Familia- Herederos --> Declaratoria de HerederosContado: CM: 100% - CIRP: 50% - IF: 0%hasta 6 cuotas: CM: 100% - CIRP: 40% - IF: 0%7 a 12 cuotas: CM: 100% - CIRP: 30% - IF: 1%)13 a 24 cuotas: CM: 100% - CIRP: 25% - IF: 1,25%25 a 36 cuotas: CM: 100% - CIRP: 20% - IF: 1,50%37 a 48 cuotas: CM: 100% - CIRP: 10% - IF: 1,50%CM: Condonación de multasCIRP: Condonación de Intereses Resarcitorios PunitoriosIF: Intereses de Financiación