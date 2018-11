Al grito de Justicia por Maka Taborda, marcharon de barrio Pirola a Tribunales

Policiales Fiscal explicó por qué está libre el conductor que causó la muerte de futbolista

Familiares y amigos de Silvestre "Maka" Taborda, el futbolista que murió el domingo tras ser atropellado por un auto al mando de Ulises Truffe, marcharon este miércoles desde la sede del Club Peñarol hasta los Tribunales de Paraná.Desde barrio Pirola al centro de la capital entrerriana, recorrieron las calles con una gran pancarta en la que podía leerse "Justicia por Maka Taborda", carteles, bombos y banderines del tricolor.La madre de Taborda, Ana Molina, encabezó la marcha y anterenovó el pedido de audiencia con la ministra de Gobierno, Rosario Romero."Queremos justicia para mi hijo porque no puede ser que él (por Truffe) esté ahora sentado tomando su desayuno, y mi hijo no está conmigo. Ese chico me mató en vida", lamentó la mujer. Y en ese sentido, encomendó a la madre del muchacho, "que se ponga la mano en el corazón y que le diga si fue el, que lo entregue".La mujer exigió una audiencia con la ministra de Gobierno, Rosario Romero. "Que baje, nos vamos a quedar hasta que baje a hablar conmigo, y si es madre quiero que me comprenda", imploró."Para que nos den respuestas ya porque alguien que mata no puede estar suelto", reclamó ante, uno de los hermanos de la víctima."Cómo los largan", se preguntó. "No tienen hijos, no tienen familia, no saben del dolor que se siente cuando te matan un hermano", apuntó el muchacho, visiblemente molesto durante la movilización."Están locos, no tienen mente, no piensan, cómo lo van a largar", reprochó en relación a la liberación del joven de 22 años fue recuperó su libertad este lunes."Le arrebató la vida a mi hermano", se justificó."Queremos Justicia, que este tipo pague por lo que hizo porque no puede ser que porque tiene plata, entre por una puerta y salga por la otra", se quejó otro de los manifestantes y amigo de la víctima."Entonces, todos pueden matar teniendo plata.. Ese tipo tiene que pagar porque destrozó una familia y miles de corazones", denunció.El joven, que aún no fue informado de la imputación, será acusado en primera instancia del delito de Homicidio imprudente. Las partes acordaron que la libertad ambulatoria que se le concedió a Truffe se extienda por 45 días, plazo en el que no podrá conducir y deberá abstenerse de contactar o molestar a las víctimas y sus familiares.