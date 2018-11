Fiscal explicó por qué está libre el conductor que causó la muerte de futbolista

Policiales Conductor que causó la muerte de futbolista dio su primera versión defensiva

¿En qué casos se determina la prisión preventiva?

El paradigmático caso de Silvio Díaz

"El delincuente no sale con el Código Penal bajo el brazo"

Ulises Truffe continuará en libertad durante la investigación que se sustancia para esclarecer el accidente de tránsito que se cobró la vida de Silvestre "Maka" Taborda, en la mañana de este domingo cuando fue arrollado por el Chevrolet Celta que conducía el joven de 22 años.consultó al fiscal que instruye en la causa, ¿qué establece la legislación argentina para una persona que, conduciendo un vehículo, provoca la muerte de una persona en un accidente de tránsito?Al respecto, Zoff explicó que en esos casos se trata de "un delito calificado como homicidio imprudente, o lesiones imprudentes, y comprende una pena de prisión de dos a cinco años; también hay supuestos en los que se agrava y la pena es aún mayor".El fiscal argumentó que "para determinar una prisión preventiva como medida cautelar mientras se desarrolla la investigación, se toman en cuenta los riesgos procesales, ya sea, o de fuga o de entorpecimiento de la investigación; el primero refiere a la falta de elementos de arraigo y cuenta con elementos para irse, y el segundo, la posibilidad de amenaza a testigos o destrucción de elementos de prueba que estén en su poder".La clave, para el fiscal está en que "la principal prueba de este tipo de causas son del tipo objetivas, es decir, científicas"."Es difícil pensar que un imputado va a amenazar a un perito accidentológico, o que va a modificar en algo, una vez que Accidentología releva huellas de frenado, de fracciones, y demás", apuntó."Es muy difícil pensar que (el acusado) pueda alterar las pruebas, y los riesgos de entorpecimiento, en esta clase de delitos, suelen ser menores", señaló Zoff.Silvio Díaz fue condenado a la pena a 8 años y 4 meses de prisión por causar la muerte de un niño de 6 años y ocasionar heridas a su hermano de 11, cuando protagonizó un choque frente a la Escuela del Centenario, el pasado 06 de abril de 2015 en Paraná.La condena se convirtió en la pena más alta en la historia del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos para un caso de estas características, porque la Fiscalía logró llegar a juicio con un caso caratulado como homicidio doloso, es decir que "el sujeto tenía la intención de cometer el homicidio", siendo que para este tipo de tragedias al volante, la figura penal es la de homicidio imprudente."Es un caso único y paradigmático a nivel nacional al que se arribó a través de un juicio abreviado", reconoció el fiscal Zoff. Y en ese sentido destacó que "se logró una condena por homicidio entendiendo que hubo una cierta intención o que se aceptó, al menos, que ese resultado pasara"."Díaz pensó en que podía matar a alguien y no le importó", entendió el fiscal, al tiempo que apuntó a "una decidía completa, no solo imprudencia, sino que se entendió que hubo dolo eventual"."Es un caso paradigmático, no solo por la gravedad de que haya habido un chiquito fallecido, sino también por las circunstancias en que ocurrió frente a una escuela, y su gravedad pudo haber sido mayor. Y que se haya dado una condena tan grande también fue llamativo", indicó, al tiempo que mencionó además, el caso de Yamila Rueda, la adolescente de 17 años que fue chocada en octubre de 2009 en el Acceso Norte por un auto que luego se dio a la fuga; El conductor fue condenado a tres años y dos meses de prisión efectiva.Finalmente, se le consultó al fiscal si con penas más duras habría más responsabilidad al volante, éste aclaró que, para los responsables de este tipo de hechos, "influye más la posibilidad de que lo agarren". Fue claro al sintetizar que "el delincuente no sale con el Código Penal bajo el brazo"."Los estudios científicos que analizan los elementos que pueden aumentar o disminuir no tienen una relación directa con el monto de la pena, sino con las posibilidades de que te castiguen. Es decir que, cuanto más posibilidades hay de obtener un castigo, aunque éste pueda no ser tan grave, es menor el delito", detalló.Y ese marco, ejemplificó: "Si yo tuviera certeza que voy a tener una pena tan grave por esto que hago, posiblemente, yo no delinca. Y eso tiene más influencia, el que yo crea que seguramente voy a tener una pena, que pensar que si la pena es de cinco o siete años"."El delincuente no sale con el Código Penal bajo el brazo", aseguró. Y bregó por "lograr que se atrape al responsable, que se condene a las personas que cometen los delitos, para dar el mensaje a potenciales autores de que van a tener una pena si cometen delito".