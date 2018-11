Sportivo Urquiza y Peñarol unidos por justicia: "Ante esto somos hermanos"

Paraná Al grito de Justicia por Maka Taborda marcharon desde barrio Pirola a Tribunales

La eterna rivalidad entre Sportivo Urquiza y Peñarol quedó de lado desde que el domingo, el pedido de justicia por Maka Taborda unió a los simpatizantes de ambas entidades.Ángel Martínez, una de las caras visibles de Sportivo, visiblemente emocionado puso de relieve que estamos "acompañando porque son nuestros rivales, pero no enemigos, en esta causa justa".El hombre hizo hincapié en que "en estas horas hay mucha gente que está con compromisos laborales, por lo que no puede estar presente, pero desde que empezó este drama, la gente de Sportivo ha acompañado. Estamos con el corazón y el equipo acompañado a la familia".Sobre su relación con Taborda, indicó que "yo lo conocía de vista. Mis hijos y compañeros eran muy amigos de él. Como integrante de la comisión directiva de Sportivo Urquiza tuve en algún momento contacto de él. Era una excelente persona. Si no fuera así, estas personas no estarían aquí. Rivales sí, enemigos no; y hermanos en esta situación".