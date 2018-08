Los precios que mostró el dólar en la pizarra de Paraná en diferentes horarios

Tensa jornada

Escalada en Paraná

Evolución del precio

Demanda de billetes

Fuerte devaluación

El dólar cerró hoy a $39,77 para la venta promedio y registró así un incremento de $5,37 respecto del día anterior en una city porteña con una creciente demanda e incertidumbre por la crisis financiera.El billete verde llegó a superar los $40 promedio, pero el Banco Central logró moderar el aumento sobre el cierre con una subasta en la cual ofreció US$ 500 millones y adjudicó US$ 330 millones.Al final del día, los precios más elevados fueron expuestos en los mostradores del ICBC, a $41,40; mientras en Banco Francés y HSBC cerró a $41.Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, el dólar terminó este jueves a $37,87 para la punta compradora y a $39,77 para la vendedora.En el sector mayorista, en el que operaron entidades financieras y empresas, la divisa finalizó con un incremento de $3,60 a $37,60.Milagros Kuroski, gerente de la sucursal Paraná de la casa de cambioremarcó y agregó que "el dólar es el instrumento por excelencia que los argentinos eligen para ahorrar", afirmó."Posteriormente,porque no conseguíamos reponerlos en Buenos Aires", dijo a Elonce.Además, explicó que durante la mañana,, es que el Banco Central intervenga y ponga a disposición billetes, porque justamente, lo que falta en ese momento, es disponibilidad de billetes en el mercado. Es decir, ante esa demanda excesiva, lo que debe hacer es poner en el mercado la cantidad de dólares que se demanda yEsa es la realidad y lo que queda en la memoria de los argentinos y por eso, esa costumbre de comprar dólares se transmite de generación en generación", remarcó Kuroski en diálogo con Elonce TV."Con la variación de este jueves, hubo también oferta de dólares, pero es mucho mayor la demanda", dijo Kuroski y sostuvo que este miércoles, la