El dólar subió más de $5 y cerró cerca de $40: El BCRA vendió u$s 330 millones

El dólar cerró esta tarde a $39,77 para la venta promedio y registró así un incremento de $5,37 respecto del día anterior en una city porteña con una creciente demanda e incertidumbre por la crisis financiera.El dólar enfrentó otra jornada de tensión por la fuerte presión de los mercados y el temor que se regó en las calles. Luego del salto de ayer, con una depreciación cercana al 8%, el tipo de cambio volvió a escaparse durante el día y llegó a superar los $41 a media mañana en la city porteña.Tras subir 60% la tasa y 5 puntos los encajes, y no lograr contener al dólar más allá de unos minutos, el Banco Central vendió US$330 millones en los últimos dos minutos de la rueda, con el objetivo de moderar la suba de la divisa, que de todas formas cerró en el mercado minorista cerca de los $40.La entidad que preside Luis Caputo actuó más temprano también para contener la escalada. A las 10.39 se difundió un comunicado donde informó que había decidido subir la tasa de interés de referencia al 60%. El 13 de agosto pasado, la entidad había determinado un alza del 40% al 45%.Si bien los anuncios lograron desinflar en su momento al tipo de cambio, el dólar volvió a recuperar terreno y superó lo $41. De hecho, cerca de las 13.30 el mayorista se ubicaba en $41,36, más de un 21% por encima de ayer.En ese marco intervino el Banco Central (BCRA), comandado por Luis Caputo, que actuó para contener la escalada de la moneda norteamericana.Además, el BCRA dispuso una nueva suba de cinco puntos porcentuales en los encajes bancarios -es la parte de los depósitos que los bancos deben dejar inmovilizados-.Luego de las decisiones del Central, el dólar bajó, pero retomó su sendero al alza después de las 12. Luego de abrir a $33,91, el tipo de cambio saltó a $37,45, con una depreciación superior al 10% con respecto al cierre de la jornada anterior, pero al mediodía alcanzaba los $39,66.Cuando faltaba media hora para el cierre del mercado, el Banco Central (BCRA) anunció entre las entidades del sistema bancario que subastaría US$500 millones cinco minutos antes de las 15, horario que finaliza el mercado cambiario.Esta semana, el Central ya vendió US$ 1.040 millones.En el mercado mayorista, la divisa cerró a $38,53, 4,56 centavos por arriba del cierre de ayer.El valor minorista, en tanto, promedió los $40,88 en el corte de las 13 que realiza el Banco Central. Sin embargo, para esa misma hora, la cotización minorista superaba los $42 en algunos bancos privados.En el Banco Nación, que habitualmente presenta una de las cotizaciones más bajas del mercado, cerró la convulsionada jornada a $38,20 para la venta minorista.La página web de esa entidad financiera estuvo con dificultades gran parte de la mañana, por lo que no se puede corroborar por esa vía su cotización.El dólar cerró esta tarde a $39,77 para la venta promedio y registró así un incremento de $5,37 respecto del día anterior en una city porteña con una creciente demanda e incertidumbre por la crisis financiera.En algunas entidades privadas, superaba los 40 pesos, y llegaba hasta $ 41.Al final del día, los precios más elevados fueron expuestos en los mostradores del ICBC, a $41,40; mientras en Banco Francés y HSBC cerró a $41.Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, el dólar terminó este jueves a $37,87 para la punta compradora y a $39,77 para la vendedora.