Superpoblación de palomas: Cómo controlar una plaga que afecta a la ciudad

Laes una de las tantas problemáticas que sigue sin encontrar respuestas en Paraná. Quienes deben transitar por la Plaza 1° de Mayo o pasan por el frente de la Escuela República de Chile, por tan solo dar un ejemplo, padecen a diario el mal olor que generan los excrementos de estas aves.El problema se agrava en días lluviosos o húmedos, ya que los olores se intensifican. La situación es motivo de crítica permanente tanto de turistas como de ciudadanos paranaenses.Y si bien la complicación es de larga data en Paraná, se profundizó por la migración de estas aves debido al avance de la agricultura y el desmonte."Las palomas y los murciélagos, son dos especies que no siempre generan inconvenientes en las áreas urbanas, pero", explicó a, el asesor ambiental, Ing. Rubén Molineri.

"No hay que estimular el asentamiento de palomas"

"El manejo de una plaga, si no que se habla deen el que hay que tener en cuenta la capacitación del personal, las etapas de difusión y la relación con los vecinos quienes tienen una participación determinante", aclaró al respecto."Es un tema complejo", indicó el asesor ambiental. Y en esa línea, ejemplificó: "No podemos hablar del control del mosquito Aedes aegypti, sin la participación del vecino".El ingeniero bregó por "cambiar la mirada", ya que según indicó:Se recordará el caso del Jardín de Infantes de Escuela Las Heras, donde la comunidad educativa se movilizó por un alumno que es paciente oncológico y no podía disfrutar de los juegos que se ensuciaban por las heces de las palomas. Alumnos y docentes construyeron módulos con CDs viejos para espantar a las aves "En el caso de las palomas, que hasta nos generan una cierta de ternura, no tenemos que olvidar que los excrementos de las palomas transmiten tasta 100 enfermedades altamente riesgosas, y si estos asentamientos se ubican en sistemas de ventilación de algún nosocomio o una escuela, se expone a los niños a esta potencial posibilidad de adquirir alguna enfermedad", advirtió., remarcó Molineri, y en esa lineaEl asesor ambiental hizo especial hincapié en que,En la oportunidad, invitaron a lasLas mismas están destinadas a personas que desarrollan tareas de manejo y control de plagas urbanas, tanto en el Municipio de Paraná como en otras comunas de la provincia y en empresas del sector, así como también a profesionales o estudiantes de carreras afines a la temática, como las tecnicaturas en Ambiente o Saneamiento Ambiental.El inicio está previsto para las 8:30, cuando se abran las inscripciones, y autoridades organizadoras darán la bienvenida a los presentes. Contará con disertantes reconocidos a nivel nacional y especialistas en el tema. El cierre será a las 17.El espacio pretende ser una oportunidad para el encuentro y la discusión, sobre la base de conceptos biológicos, de cómo realizar el manejo o control de insectos (moscas, mosquitos, cucarachas), aves (palomas) y mamíferos plagas (roedores) en los ámbitos urbanos.La entrada será libre y gratuita con cupos limitados. Para mayor información enviar mail a direccprogramasambientales@gmail.com o a los teléfonos de la Dirección General de Programas Especiales Ambientales 0343- 4202218- 4202219.