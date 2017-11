Colgaron módulos con CDs para espantar a las palomas en un jardín de infantes

Una comunidad educativa se movilizó por Leandro, un niño de seis años y paciente oncológico que asiste a la salita de 5 del Jardín de Infantes de la Escuela Nº15 "Las Heras", ubicada en la intersección de Avenida Zani y calle Medus, en Paraná.Es que las heces producidas por la gran cantidad de palomas que se posaban en los árboles que rodean al Jardín, no permitían que el pequeño, junto a sus compañeritos, pudiera disfrutar de los juegos.Fue así que tanto padres como docentes, con la asistencia de los alumnitos, construyeron módulos con CDs viejos para espantar a las palomas."Teníamos un problema con las palomas que se ubicaban en los pinos que están en el jardín y debajo de los árboles se ubican los juegos de los chicos, por lo que las heces de las palomas no permitían que los chicos disfrutaran de los juegos. Y la mayor problemática es porque uno de nuestros alumnos es paciente oncológico y la mamá nos planteó la situación porque perjudicaba el derecho del niño a jugar", explicó a, la directora de la institución educativa, Adriana Garcilaso.A partir de allí surgió la posibilidad de colocar módulos con CDs viejos para espantar a las palomas."Las señoritas plantearon un proyecto para investigar con los padres y los chicos, cómo y de qué forma, sin perjudicar el medio ambiente y favoreciendo el derecho de los niños, ahuyentar a las palomas. Fue así que encontraron que a través de estos módulos hechos con CDs, por el reflejo, podíamos llegar a ahuyentarlas", argumentó la directiva.Después de un trabajo investigativo, y una semana de trabajo de la que participó toda la comunidad educativa, armaron e instalaron los módulos."Era todo un tema el poder llegar a tener el patio limpio para los chiquitos, porque no es solo el mío sino que son muchos los chicos que concurren al jardín. Y no podíamos tocar ni a las palomas ni a los pinos?", rememoró Érica Vornisen, mamá del niño de seis años por el que se inició el proyecto."Fue muy grata la sorpresa porque justo la semana en la que se hicieron los módulos, Leandro no vino porque estaba con un poco de tos, recibí las fotos y él me decía: `Mamá, y justo yo no estaba´", rememoró la mujer.