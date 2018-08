A un año de la desaparición de Santiago Maldonado, en Paraná pidieron justicia

Organizaciones sociales se manifestaron frente a la sede de Gendarmería, ubicada en Alameda de la Federación, tras cumplirse un año de la desaparición de Santiago Maldonado.En diálogo con, una mujer dijo que "nos movilizamos una vez más porque todavía no está esclarecido lo de Santiago Maldonado. A pesar de haber recuperado sus restos, no se sabe fehacientemente y el Estado debe dar explicaciones".Asimismo, explicó que "acá hay un Estado represor que sistemáticamente viene haciendo acciones de represión. No es casual esto de las Fuerzas Armadas represivas en la calle que repudiamos. De una vez por todas Macri debe entender que la gente se moviliza porque está con hambre, porque está desocupada, porque no tiene salida en este modelo que él instaló y donde realmente hay una pobreza sistemática"."La sociedad argentina le está pidiendo que haga un parate con los tarifazos, con la inflación, con todo lo que está haciendo porque este modelo no sirve, solo ayuda a sus amiguitos empresarios y CEOS", agregó.Finalmente, aseguró que "denuncio lo que está pasando con Milagro Sala, ya que se la encontró desvanecida en su celda. Ella debería estar con arresto domiciliario. En realidad debería estar libre porque es totalmente arbitrario su juicio. No sabemos qué es lo que está pasando con ella. Este Estado lo que hace es ningunear a la gente porque es violador de los Derechos Humanos".Por su parte, otro hombre que participó de la intervención, señaló que "hace un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El Estado es responsable y no se ha asumido esta responsabilidad. Por eso es tan importante que la gente se manifieste en defensa de la democracia. Reclamamos por Justicia, que no haya otro desaparecido en democracia".Cabe recordar que Maldonado desapareció el 1° de agosto, en una protesta realizada por una comunidad mapuche de la localidad de Cushamen. Fue hallado sin vida el 17 de octubre.Buzos tácticos de la Prefectura encontraron su cuerpo durante un operativo en el Río Chubut. La junta médica que realizó la autopsia del cuerpo del artesano llegó a la conclusión de que murió ahogado. Los 55 peritos que participaron coincidieron en que la causa de la muerte fue "asfixia por inmersión".