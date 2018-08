Los paranaenses ¿separamos los residuos?

Separar y reutilizar

Estudios recientes indican que en nuestro país se produce una tonelada de basura cada dos segundos y en Paraná unas 8400 por mes.A su vez, la ciencia y la tecnología llevaron a que los materiales fabricados a nivel industrial vayan perdiendo calidad biodegradable para hacerse cada vez más sintéticos impidiendo ser asimilados por la naturaleza, agravando la contaminación.Una situación que, en algunos casos ha logrado ser revertida con la colocación de contenedores pero que en muchos otros constituye un peligro latente para la salud de los vecinos y en el bienestar del barrio en general.Entonces, reHablar de la problemática de la basura es también aludir al reciclaje como una acción que nos permite bajar el volumen de material descartable y a la vez, aprovechar esos recursos que hoy, creemos, no sirven para nada.Pero para eso es necesaria la separación en origen es decir modificar nuestros hábitos en casa.El programa no solo busca lograr un impacto ambiental positivo, sino que también está enfocado a ayudar a quienes conforman laEstos recuperadores viven de comercializar plástico, papel o vidrio.Porque no sirven más, porque es más barato comprar uno nuevo que repararlo, porque nos queremos modernizar o simplemente porque no lo usamos nunca? vivimos acumulando aparatos electrónicos y tecnológicos en nuestras casas hasta que un día decidimos sacarlos a la vereda como si esa fuera la solución.Lo que poco se sabe es que cuando esta clase de elementos se mezcla con el resto de la basura y se rompe, puede desprender metales tóxicos y contaminantes que incluso pueden ser mortales.Allí es permanente el desfile de vecinos con gran cantidad de elementos que luego son trasladados al predio de la Asociación Civil "Basura Cero", de la Ciudad de Buenos Aires para ser sometidos a un proceso de reciclado, reutilización y/o disposición final segura. A cambio, el municipio de Paraná recibe computadoras nuevas y otros elementos., planteó, al comienzo de

"Estamos ante un tema que nunca se termina de resolver"

La panelista Ana Tepsich

opinó que este es un tema "que no se puede terminar de resolver. En 2014 empezó el funcionamiento de la planta recicladora, en 2016 se comenzó con un programa y seguimos en 2018, sin terminar de resolverlo. Nos preguntamos si es una decisión política o una cuestión de idiosincrasia porque somos un poco `vagos` los paranaenses para hacer el reciclado".

"Hay zonas donde la recolección no es cotidiana"

Luz Alcain

Por su parte,mencionó que "uno tiene la costumbre cotidiana de sacar la basura. La historia termina en el Volcadero municipal, por eso es clara la palabra de los integrantes de Cooperativa Nueva Vida, que pueden dar cuenta de lo que va pasando con la actitud cotidiana de cada uno de nosotros".Y respecto de su experiencia personal, contó: "Se me hace muy difícil realizar la separación de residuos ya que vivo en una zona de la ciudad donde no hay recolección cotidiana".

No es solo lo que hacemos con la basura y la contaminación, es cómo resolvemos el problema social

La periodista Claudia Yauck

, opinó que "el tema tiene que ver con la educación, con la concientización, una tarea que se hace en las escuelas y está muy bien porque son los más chicos los que vienen empujando una nueva concepción sobre las cosas. Paraná produce 280 toneladas diarias de basura, por lo que tenemos un cúmulo bastante importante. El Volcadero tiene 100 años, es un tema que viene desde hace mucho y no tiene solución inmediata. No es solo lo que hacemos con la basura y la contaminación, es cómo resolvemos el problema social. Hay muchas familias que viven de esto".

Hay que ver si las políticas públicas funcionan o no

El periodista Sebastián Martínez

, consideró que "creo que todos estamos a favor de reciclar. La basura es un problema que afrontan las ciudades intermedias porque tienen que hacer algo con esa gran cantidad de residuos. El tema es ver si las políticas públicas funcionan o no funcionan".

Cuanto más desarrollo económico, mayor cantidad de residuos se generan

El panelista Mariano Kohan

"En el último tiempo hubo un crecimiento de conciencia social"

Maximiliano Gómez, director de Comunicación y Educación Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente Sustentable

"Hay que explicarle a la gente cuál es la importancia de separar, de que no se dañen esos contenedores"

Lucía Ibarra, Licenciada en Saneamiento Ambiental y presidenta del Foro Ecologista

"El río está herido de tanta basura que tiran"

Víctor Rodríguez, presidente de la Escuela de Canotaje

"El cambio va a llevar años, hay que empezar a concientizar desde chiquitos"

Mauro Fischer, quien realiza artesanía con neumáticos reciclados

"Nuestro sistema permite generar energía eléctrica"

Osvaldo Silvestre, concejal de Cerrito

"Se puede dejar más basura en la planta, pero falta implementar otro turno"

"La basura llega a la planta, con cuatro o cinco días de estar acumulada"

Claudia Villagra, secretaria de la Cooperativa de la planta de reciclado "Nueva Vida"

"Queda muy poco de recolección manual, las dificultades ahora son menores"

"La gente no respeta la separación"

"El medio ambiente no tendría que ser un tema de gestiones políticas"

"Ya llevamos nueve camiones de basura electrónica a Buenos Aires"

, dijo que "cuanto más desarrollo económico mayor cantidad de residuos se generan. Esto va provocando problemas bajo la alfombra y se cree que la pobreza es lo más urgente pero precisamente los desequilibrios ambientales pegan en los lugares más vulnerables"., señaló que ". La educación y la comunicación juegan un papel importante. Pienso que el ser humano tiene la capacidad de generar cambios positivos en su entorno".Remarcó que "como ciudad y ciudadanos tenemos que revisar algunas prácticas y tratar de ser autocríticos. No obstante, siempre estamos en condiciones de exigir a quienes nos gobiernan que resuelvan nuestras demandas".En 2017, comentó,".Sobre el Volcadero, dijo que "para que no haya nada de humo no hay que utilizar el predio como sitio de disposición de los residuos de la ciudad. En la medida en que se avance y finalice el relleno sanitario, ese es el lugar que la ciudad tiene para disponer sus residuos".Resaltó que "".Por otra parte, recordó que ""., consideró que "lo esencial sería tener una campaña de concientización fuerte. Desde el foro hicimos una presentación hace 10 años y todavía luchamos por esto.".Explicó que "un relleno sanitario es un terreno donde se realizan excavaciones que llevan una especie de impermeabilizantes. Esto tiene una complejidad porque los gases y líquidos tienen que recolectarse para que no se contaminen. Es contaminante. Ahí van los residuos que no son orgánicos y los que no se pueden reciclar. Desde el municipio se plantea utilizarlo como un volcadero más.".En otro sentido, dijo que "hay que explicarle a la gente cuál es la importancia de separar, de que no se dañen esos contenedores, por qué están ahí, cuál es su función. El tema también es que es una medida de consumismo."., manifestó que ". En 1992 hicimos la primera recolección de residuos en piraguas en toda la zona de la ciudad.".Comentó que "".Contó que "con los Amigos del Puerto organizamos salidas de limpieza según cómo vamos viendo el río. Todo depende de las lluvias, que transportan los residuos, y también la bajante. Lo hemos hecho hasta seis veces al año."., dijo que ". De allí surgió mi idea de comenzar a hacer artesanías".Comentó que ". La gente empezó a conocer mi trabajo y me querían llevar neumáticos para que les haga cosas".", agregó.Por su parte,, indicó que ". En el 2007 empezamos a implementar nuestro nuevo sistema. El intendente en aquel entonces, Lovera, me planteó que quería algo distinto a lo que se estaba haciendo: no hablar de compostaje, sino de la generación de gas metano por biodigestores".Explicó que un biodigestor "".. Es una planta que se sembró un día y hay que regarla todos los días. No siempre la gente clasifica todo bien. Hay que concientizar", dijo y agregó que ""., expresó que la planta se hizo "en 2014, era difícil de pensar hasta entonces que alguien iba a hacer algo por la gente del Volcadero, pero se hizo"."Unos quince camiones llevan la basura a la planta. Tenemos varios problemas, algunos no van, a otros la policía no los deja pasar. Si se rompe una máquina nosotros avisamos. Desde la Unidad Nº 1 se han ido a quejar porque ellos van a `volcar` el camión, teniendo la autorización, pero no los dejan llegar", comenzó contando Zárate.A su vez expresó que"Se puede entrar más residuos a la planta, pero tendríamos que tener un tercer turno. Que esto se haga depende del relleno sanitario, de que lleguen los fondos. Hay más de 100 familias que van al Volcadero", aseguró.Actualmente en la planta trabajan 87 personas, contó Zárate. "Van a entrar 8 más, y tendremos la misma cantidad de gente que teníamos al comienzo", dijo.Ante la consulta de si sirve que la gente realice la separación de residuos, Zárate fundamentó asegurando que "sí sirve, porque al venir todo mezclado quita valor, por ejemplo, ha habido empresas que nos han rechazado el cartón por el olor".", destacó., interrogó: "¿Por qué no ponen dos contenedores para que la gente separe bien"."La cooperativa se mantiene sola, si no fuera por una abogada y por una asistente social, que nos dan apoyo, no seríamos nada. En este momento no tenemos guantes, no hay calzado. Estamos trabajando con nuestra ropa", puso de manifiesto.A su vez, se quejó:"Trabajé 20 años en el Volcadero. Sé lo que es la basura del día, y la que no. Es porque no se hace recolección, no achaquemos siempre a la sociedad", acotó.. Está a cargo del servicio nocturno. "La planta no tiene capacidad para tanta basura, cuando ya no se puede volcar más en la planta se la lleva al Volcadero, no hay otra opción".Ante la consulta,A su vez, manifestó que han visto muchos casos en que "la gente tira escombros, usándolo como volquete a los contenedores"."La recolección es diaria. Están marcados los días para orgánicos e inorgánicos, pero no se respeta", dijo el responsable de la recolección de residuos del turno noche.. "Falta conciencia de los vecinos de hacer una recolección como corresponde. Se ha hecho concientización, se ha hablado desde las vecinales. Les decimos a los vecinos para que se separen la basura, pero los vecinos no acatan esa decisión", aseveró., afirmó: "Es un problema integral, más allá de las diferentes gestiones. Somos un solo cuerpo, y si estamos enfermos, y si no nos damos la prioridad de curarnos, no lo vamos a resolver. No deberíamos estar discutiendo qué gestión hizo qué cosa, sino ver cómo avanzamos".", puso relevancia."Sirve concientizarnos de que todos debemos separar la basura, en la práctica eso le da valor al trabajo de otros. Si todos pasáramos un día, en el trabajo de la planta de reciclado, o con nosotros, los integrantes de la Tribu del Salto, `cambiaríamos todos la cabeza`", destacó.Pauleti contó que en este proyecto "se invita a la gente a ver el arroyo, les contamos que a eso lo hacemos nosotros, nos planteamos si provocar tanta contaminación es inteligente y a partir de eso preguntamos qué es posible hacer para cambiar esa situación"."Tenemos huerta orgánica, organizamos ferias, con productos artesanales, orgánicos, con otra manera de consumo, en donde dejamos todo limpio antes de irnos", indicó.. "Funciona desde el 17 de agosto del año pasado y ya hicimos nueve envíos a Buenos Aires. Hemos llevado cerca de 28 mil kilos de basura electrónica.Al ser consultado respecto de "lo más raro" que han recibido, aseveró que fue "un aparato de antaño de un óptico"."Lo que no se puede reparar, se guarda en nuestro centro y cuando vienen el camión, se lleva a Buenos Aires. Una ONG denominada Basura Cero, repara lo que se pueda, lo que no, se trata de vender, y lo que no sirve definitivamente, se lleva a un predio donde se hace la disposición final", relató. En tanto, dijo que desde Buenos Aires les envían un certificado para que se lo exhiban a las empresas o al que lo pida.