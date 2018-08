El Ventilador: Algunas opiniones sobre la separación de residuos

La problemática fue debatida en el programa El Ventilador y mientras se desandaban los diferentes aspectos de la separación de residuos, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los cientos de mensajes que llegaron a Elonce TV

Hablar de la problemática de la basura es también aludir al reciclaje como una acción que nos permite bajar el volumen de material descartable y a la vez, aprovechar esos recursos que hoy, creemos, no sirven para nada.Pero para eso es necesaria la separación en origen es decir modificar nuestros hábitos en casa.¿Alcanza la educación ambiental para contener la producción de residuos y frenar la contaminación? ¿Cuál es el primer paso hacia el cambio cultural que el medio ambiente nos pide en forma urgente?-"Yo reciclo la basura. Falta información acerca de los días de recolección de la misma".-"En el Barrio Paracao, separamos los residuos desde hace más de doce años, desde el programa "Empecemos por casa". Es muy fácil y ayudamos mucho".-"Particularmente, separaba los residuos, pero los recolectores no pasaban a diario por lo tanto iba todo mezclado. Propongo contenedores que indiquen qué residuos van en cada uno".-"En calle Jorge Newbery, los perros de la calle se encargan de reciclar la basura".-"¿Cómo se puede separar la basura si el recolector no pasa hace más de 4 días?".-"Yo reciclaba y dejé hacerlo, este año participé de charlas y me concienticé del problema. Puse dos tarros y en dos días aprendimos todos a reciclar. Orgullosa de que mis hijos lo hagan y no pienso si los vecinos lo hacen o no; me quedo tranquila de que con lo que hacemos, podemos ayudar a alguien".-"En casa se recicla, pero si el vecino no lo hace pasan los recolectores y se hace un revuelto de basuras. A mí me da mucha tristeza que no se ayude a la gente que trabaja y necesita que se seleccione y separe la basura".-"Yo tenía dos tachos y separaba, pero cuando ves que toda va a un mismo contenedor donde rompen las bolsas... Igualmente ya me había acostumbrado, ahora me vine a vivir a Colonia Avellaneda y acá ni ahí separan los residuos".-"En mi barrio pasa dos veces por semana con suerte. Separás la basura y se mezcla todo. Yo opté por poner en una bolsa de consorcio aunque sea las botellas plásticas. No sé si es útil pero bueno".-"Vivo en calle Vera, entre Lavalleja y Rondeau, y trabajo en calle Montevideo. Yo separo la basura en ese lugar como en mí casa y ¿saben que me dicen algunos vecinos del centro? "¿Ustedes separan? son locos ellos ponen desde árboles enteros hasta parte de autos y demás cosas". Sin palabras".-"Hace años que separo la basura. No puedo ver ni una cáscara con los papeles. No da lo mismo, tenemos que tener conciencia de lo que hacemos y hay que hacerse cargo; es un hábito, cuando te acostumbrás, lo hacés siempre".-"Para que el programa funcione tienen que cumplir ambas partes: el ciudadano y el Municipio. Vivo en calle Rodríguez Peña y antes lo hacía, pero desde hace más de un año la recolección de contenedores demora hasta una semana y al tener mascotas es imposible guardar más de dos días las bolsas".-"Reciclo porque pienso en quien separa en el Volcadero. Un asco mezclar lo orgánico con lo seco".-"Tengo una botella con pilas en desuso y nadie me ha podido decir qué hacer con ella. Llamé al 147, a la Unidad Nº2 y aquí está todavía".-"Falta educación a los mayores, ya que los hijos les dicen a los padres `te dije que tenés que traer bolsa´. Nosotros tenemos una granja y juntamos todo el cartón y los plásticos y llamamos a Punto Limpio para que lo retiren".-"Si no cambian los contenedores que están destrozados y los camiones no recolectan la basura es muy difícil concientizar. Tiene que haber orden e higiene en el mismo municipio".-"Yo vivo sobre Churruarín y veo a diario gente que pasa rompiendo todas las bolsas y volcando dentro de los contenedores lo que no les sirve y los kioscos tiran sus sobras sueltas".-"Seguimos en la misma situación, entre la anarquía municipal y la decisión política de destruir lo construido en la gestión anterior. Los únicos afectados somos los vecinos de la zona oeste, por el humo que emana a diario el volcadero".-"¿De qué sirve clasificar los residuos si no tenemos una planta central de reciclaje? ¿Quién le da la orden al policía para no dejar pasar al camión para volcar en la planta? ¿Cuándo harán una planta más grande?".-"En mi cuadra soy la única `tonta´ que divido la basura, ya que se tira cualquier cosa en los contenedores. La unidad 3 pasa cuando quiere, entonces no sirve de nada sacar las distintas bolsas según el día. Acá hace dos días que están las bolsas en la calle".-"Reciclo la basura desde que presté atención a la campaña de la Municipalidad. Lamentablemente, la gran mayoría de los ciudadanos no recicla, saca la basura cualquier día y en cualquier parte. Se debería multar a las personas que no cumplen".-"Vivo por el Patito y cada vez que salgo a caminar es impresionante la cantidad de vasos, botellas plásticas, vidrios rotos, papeles etcétera. Sobre todo en la zona en donde estaba el avión y las escaleras nuevas. Si te ponés a ver, faltan cestos de basura y la concientización de la gente. Es una parte fundamental a la cual van muchas familias".-"Soy de Federal y por razones de trabajo vivo en Paraná. Por la experiencia en mi ciudad, el manejo de los residuos necesita el compromiso de los vecinos".-"¿Y la recolección en las barriadas como Capibá o Cáritas? ¿qué pasa en esas barriadas?"."-En vez de invertir 50 millones en ensanchar Avenida Ramírez, sería mejor una planta recicladora y también sería fuente de trabajo, porque quemando basura nos están matando".-"¿Por qué no aprovechan a limpiar el río con la bajante? Hay turistas que sacan fotos en la zona del Thompson y hay mucha basura en la orilla, al igual que en parte de la Sala Mayo".-"Hay zonas de Zanni sin contenedores. El camión junta solo de una mano y se mezcla toda la basura. En División de los Andes y O'Higgins es impresionante el volcadero del lado de las vías con el agravante de la usurpación del terreno ferroviario. ¿Nadie interviene?".-"La gente no tiene conciencia de tener una ciudad limpia. Si sacás a tu perro a pasear, llevá la bolsita para los deshechos... ¡Y nadie lo hace!".-"En Almirante Brown, entre Ayacucho y Díaz Vélez, hay dos contenedores de metal y los vecinos tiran de toda clase de basura en la esquina de José Cabrera. No se puede ni circular".-"¿Quién controla el horno crematorio del cementerio municipal? Es imposible respirar cuando creman los cuerpos y hay viento. Es un humo negro y el olor, insoportable. Tenemos que encerrarnos".-"Yo si pongo bolsas con tarros de atún o algún elemento cortante le pongo una nota, precisamente por la gente que trabaja y vive de los residuos".-"La Municipalidad antes de colocar los contenedores tiró un instructivo de lo que se podía tirar y que no. No tirar escombros, cenizas y poda de ramas, pero no hay educación tiran o dejan al costado lavarropas, pedazos de ventiladores".-"Sobre los residuos patológicos. En la institución en la que trabajo son recolectados por una empresa de Rosario con sede en Paraná llamada SOMA".-"¿Dónde se puede informar o denunciar a vecinos que tiran desde fierros, muebles, colchones y todo lo que se les ocurra? Encima fuera del contenedor".-"En el volcadero se encontraba de todo tipo de residuos patológicos. Lamentablemente la situación de la basura en Paraná es decepcionante, en todas sus formas".-"Para qué separar la basura si en mi zona el camión pasa cuando quiere y vuelcan un poco y dejan el resto dentro del contenedor. Es una vergüenza".-"En la ciudad de Nogoyá hay composteras en los espacios públicos... Buena idea para imitar".-"Habría que multar a la gente que tira en la vía pública y los arroyos la basura".-"Viví muchos años en el exterior y teníamos contenedores de todos los colores. Cuando se haga realmente una buena política pública, reciclaré. Solo vale ver la barranca y nos damos cuenta que se hace con la basura".-"¿No sería bueno hacer un trabajito de reconocimiento de las zonas donde se rompen los contenedores y hacer un timbreo para concientizar? ¿O solo hacen timbreo electoral? Así se educa en territorio creo yo".-"Hay que educar a los barrenderos, ya que limpian las calles y ponen todo dentro del contenedor para hacerlo más fácil".-"Hasenkamp es un ejemplo. Los lunes, miércoles y viernes pasan por los residuos orgánicos; martes y jueves inorgánicos".-"Trabajo en la municipalidad y una vez tuve la iniciativa de colocar otro tacho en el patio para separar lo húmedo y no lo tenían en cuenta. Me lo daban en la mano para que lo lleve al contenedor yo, lo sacaron y lo pusieron en el baño".-"¿Cómo hacemos cuando el recolector no pasa por 3 o 4 días, o pasa y te deja basura en el canasto? No tenemos contenedores a pesar que reclamamos".-"El municipio tiene que hacer más publicidad de que hay una planta recicladora y que una cooperativa trabaja con los residuos y enfocarse más en dar información en el tema de separación".-"Si hoy saco residuos húmedos y no pasan ¿qué hago? ¿Los guardo en el freezer? El primer paso es que el recolector pase todos los días".-"El vecino tira cualquier cosa en los contenedores porque la Municipalidad nunca pone un camión regularmente por los barrios para levantar los cacharros. Ni que hablar de pasar por las ramas".-"Desde el principio no hubo un compromiso real de la municipalidad, debería haber puesto dos o tres contenedores. Lo hicieron por cumplir con lo dispuesto por la justicia. Nosotros seguimos separando, pero en el momento de descartarla la tenemos que tirar en el contenedor dónde está toda mezclada".-"Los directores del municipio encargados de la recolección no tienen la capacidad de controlar, ni de organizar a sus empleados. Porque no tienen responsabilidad ni ganas de crecer".-"La señora de la planta recicladora tiene mucha razón y habla con sabiduría. A ella habría que darle un puesto de directora... no por cargos políticos como los actuales".-"A pesar de que separo en origen, en mi barrio (de la unidad 4) pasan varios días entre cada recolección".-"Los paranaenses queremos mejoras, pero no ponemos un grano de arena. Nos falta educación y nos sobra egoísmo".-"Es difícil comparar realidades de ciudades con distintas escalas, pero lo más importante es el compromiso del vecino".-"En zona Caputo y Miguel David necesitamos que pase un camión para que lleve lo que es chatarra (ruedas, lavarropas, cocinas). Debería haber un día a la semana donde pase el camión a retirar ese tipo de basura, así no se rompen los contenedores".-"Las autoridades municipales hacen la vista gorda a la realidad... No hacen terreno y no bajan a ver la realidad".-"El humo del basural que hay acá en Colonia Avellaneda lo sufrimos todos. El humo de todos los plásticos viene a las viviendas nuevas del IAPV".