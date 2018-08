Realizaron la "ronda de los martes" contra los agrotóxicos

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Como todos los martes, organizaciones sociales y ambientales se reunieron frente a Casa de Gobierno para expresarse en contra de los agrotóxicos.



Al respecto, el Dr. Daniel Verzeñassi, explicó a Elonce TV que "por ahora nada detiene a los que tiran veneno en nuestros lugares, en nuestros alimentos, en el aire, en el agua. Por ese motivo nosotros nos mantenemos y nos vamos a seguir manteniendo".



En ese sentido, manifestó que "cuando desaparezcan los venenos nosotros bajaremos estas banderas y subiremos otras. Queremos que se produzca sin venenos y que nuestros cuerpos no tengan estas sustancias para no enfermar".



"En el mundo está ocurriendo algo que parece mentira que sea ignorado por lugares tan {íntimamente vinculados. California está enjuiciando a Monsanto a partir del envenenamiento y un linfoma que se le produjo a un jardinero. Lo que pase en ese juicio cambiaría la historia del mundo. Parece mentira que nuestra facultad de Agropecuarias no se haya dado por enterada de estas cosas y que en las áreas de legislación que se enseña no se incorporen estas situaciones", agregó. Elonce.com