El relato de la persona que ayudó al remisero baleado en un asalto

En la mañana del feriado del 9 de Julio, un remisero de la Cooperativa Colón que acudió al pedido de un cliente, fue víctima de un violento asalto, y permanece internado en el hospital San Martín, puesto que recibió una herida de bala.Tras haber sido alcanzado por la bala, el remisero logró escapar y como pudo, llegó hasta calle Don Bosco. Allí fue socorrido por un hombre, que al ver la situación, no dudó en cargar al trabajador en su auto y llevarlo hasta el hospital San Martín.contó lo sucedido en la mañana del lunes."Fue en la puerta del Club Don Bosco, yo recién llegaba porque había ido a ver el campeonato de infantiles;. Eran cerca de las 11.30", recuerda., es una situación que uno no espera y no se sabe actuar, por suerte me atendieron rápido y me dijeron que me iban a mandar la atención", prosiguió;Lo llevaba charlando todo el camino, tratando de calmarlo". Por suerte al ser un día feriado y al mediodía había poco tránsito sobre Avenida Ramírez y pudo llegar en pocos minutos al nosocomio.Consultado sobre por qué decidió ayudar al remisero, teniendo en cuenta su estado, Díaz expresó que en ese momento "me preocupé mucho por él e hice lo que me salió", que fue ayudarlo, sin pensar demasiado en las consecuencias que podría haber tenido si el estado del remisero se complicaba.Una vez que llegaron al hospital, unos muchachos lo ayudaron a descargarlo del auto hasta que quedó en manos de los médicos. "Después me comuniqué con el policía que estaba en la puerta y me dijo que el remisero estaba estable y me puse contento.", reflexionó finalmente el ex concejal durante la gestión de José Carlos Halle.