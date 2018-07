Violento asalto a remisero: El ladrón gatilló cuatro veces, uno fue a la cabeza

Policiales Ladrones hirieron de gravedad a un remisero durante un asalto en Paraná

Un remisero de 51 años fueregistrado este lunes feriado a las 11.15 en sobre calle Vicente del Castillo al final de la capital entrerriana. El hombre permanece internado en el hospital San Martín, a la espera de una intervención quirúrgica para extraerle el proyectil que quedó alojado en el muslo., una de sus compañeras de trabajo, Carina, dio detalles sobre"Llamó un cliente habitual de calle Tacuarí y el remisero fue a buscarlo; esta persona siempre nos llama, y se encontraba con dos chicos", aclaró la empleada de la Remisera Cooperativa Colón. Y continuó: "Éstos tomaron el móvil y fueron a calle Damici, pasó tarifa, cobró, le pagaron y uno le dijo `esperame que yo voy para otro lado´, y lo trajo hasta calle Castillo"."El pasajero le pidió que baje y él,. Cuando estaba sacando las cosas,", relató la mujer al programa"Abrió el auto y se tiró,", agregó, al tiempo que aclaró que "el proyectil quedó alojado en el muslo".

"Le gatilló en la cabeza porque quizás lo reconoció"

De acuerdo al relato de la operadora de la remisera de Avenida Ramírez y Pringles, el malviviente, no conforme con su cometido, "cuando estaba en el piso, después de haberle tirado,, pero de nuevo no sale el tiro".El remisero, logró patear al ladrón y escapó corriendo. "A media cuadra se le durmió la pierna, llegó arrastrándose hasta calle Don Bosco, donde lo auxilió una persona que no sabemos quién es y lo llevó hasta el hospital", contó la compañera de la víctima del violento asalto.Según describió la mujer, el malviviente le gatilló cuatro veces al remisero., estimó.En la oportunidad, la operadora de la empresa de remis aclaró que "jamás pensamos que a esa hora y llamándote un cliente, no era de desconfiar"."Nunca desconfiamos de los clientes", remarcó, al evidenciar las consecuencias que generó el violento asalto:, aseguró.Finalmente, la trabajadora lamentó que la víctima del dramático hecho de inseguridad, le haya pasado "a un compañero que viene a ganarse el pan de cada día"."Salen a las 6 a trabajar y no saben si van a volver a su casa, o con un tiro, porque es algo que puede llegar a pasar", evidenció.Y en ese marco, adelantó que reforzarán las medidas de seguridad. "Tomamos los recaudos, de no ingresar a determinadas zonas, pero ya no sabemos cómo nos vamos a cuidar porque llega un punto en el que ya no sabés cómo hacer", lamentó.