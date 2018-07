Se multiplican los robos a remiseros: "Hace tiempo que no pasaba esto"

Policiales Ladrones hirieron de gravedad a un remisero durante un asalto en Paraná

Tras el asalto a un chofer de la Cooperativa Nueva Colón que resultó baleado,conoció que otro remisero también fue víctima de una hecho delictivo el mismo día. En este caso, la víctima fue un trabajador de la empresa San Cayetano.Gustavo, el dueño de la firma. Sobre las medidas de seguridad que se adoptan, expresó que "se trabaja con un sistema GPS para que los móviles estén localizados. El problema es cuando se toma un pasajero de calle, no sabemos quién es el cliente. Ahí surge el problema".Mediante el GPS "el control es muy bueno, pero el problema de la seguridad pasa por otro lado". En el caso de ayer, preció que el remisero "tomó pasaje en la Terminal de colectivo, fue hasta bajada grande y allí ocurrió el hecho" delictivo. Enseguida resaltó que "hay poco control policial" y admitió que se han incrementado los delitos. "También hemos tenido roturas de vidrios. Está pasando más seguido y hacía tiempo que no ocurría de esta forma. Estamos complicados", enfatizó Gustavo.Finalmente, recalcó que "sabemos que el chofer trabaja, hace su plata y con eso come. El ladrón le está sacando la comida. Alquilan los autos o cobran un porcentaje", explicó.