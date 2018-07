Familia perdió todo en un incendio y necesita un lugar para alojarse

Policiales Una mujer y sus dos niños fueron rescatados tras incendio en una vivienda

En la tarde del miércoles se registró un incendio en una vivienda de barrio Gaucho Rivero que generó pérdidas totales para la numerosa familia que allí se alojaba.Gracias a la solidaridad de una vecina, Cristina, sus hijos y nietos pudieron pasar la noche bajo techo, pero necesitan con urgencia un lugar dónde alojarse. La estructura de la casa quedó muy afectada y no pueden permanecer por los riesgos de que caigan las chapas y las paredes.y pidió asistencia. "Necesito por favor ayuda, al Gobierno y a la gente, que me pueda dar una mano. Necesito un alojamiento porque mis hijos son discapacitados. Uno tiene problemas psiquiátricos y es epiléptico y está en un hogar de la escuela San Francisco de Asís; viene los viernes y los lunes lo llevan y ahora que vienen las vacaciones no puedo tenerlo en estas condiciones; necesito un alojamiento urgente".Sobre las pérdidas que sufrieron, la mujer sintetizó: "No quedó ni un vaso".Por su parte, una vecina destacó que la gente "es muy caritativa, siempre colabora, trajeron ropa, mercadería y colaboraron con todo lo que han podido, pero ¿dónde van a estar?, es por eso que necesitan un lugar para quedarse", afirmó.Para ayudar a Cristina y su familia, comunicarse a los teléfonos: 4272409 (Marta ? vecina) y/o 155185146 (Yamila - hija de Cristina).