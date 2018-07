Aborto: Realizaron "Pañuelazo" para acompañar debate en comisiones del Senado

Organizaciones sociales realizaron un nuevo "Pañuelazo" para acompañar las presentaciones sobre el aborto que se llevan a cabo en las comisiones del Senado.Eve Kloster, indicó aque "el proyecto se va a tratar el 8 de agosto en el Senado y lo vamos a estar acompañando con muchos pañuelazos a lo largo y ancho del país".El proyecto es tratado en la comisión de Asuntos Constitucionales, Salud y Legislación General. "Se quitó la de Presupuesto. En realidad el ministro de Salud ya lo había dicho en sus intervenciones en el debate de los meses previos: aseguró que en el presupuesto estaba contemplado", dijo Gimena Bachi.Por su parte, Nadia Burgos, señaló que "una de las modificaciones que se incorporó en Diputados fue la objeción de conciencia, algo que desde la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito no se había incluido. Esto es porque entendemos que el aborto es un derecho fundamental de salud, de decidir, y por lo tanto tiene que haber una garantía por parte del Estado, más allá de las creencias personales de los médicos que llevan adelante las prácticas. Estamos discutiendo una problemática de salud pública".En ese sentido, manifestó que "el Estado debe garantizar este derecho para que ninguna mujer y persona con capacidad de gestar muera por la clandestinidad y la inseguridad del aborto. Si esta práctica es segura no hay secuelas y el riesgo a muerte se disminuye a cero"."Por acciones de la clandestinidad del aborto se internan por año en nuestro país entre 49 mil y 60 mil mujeres. El costo de esas internaciones ya cubre ampliamente el costo que significa la legalización del aborto, por eso no se necesita un presupuesto. No podemos pensar los derechos de salud con un gesto. Se exigió que se quite la comisión de Presupuesto", agregó.Remarcó que es "fundamental la política de prevención de embarazos, por eso exigimos educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar. Unicef y la Unesco han hecho un informe en nuestro país que dice que cada tres horas una niña, de entre 10 y 14 años, tiene un bebé".